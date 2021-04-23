Пашаев рассказал о желавших за деньги взять на себя вину по делу Ефремова

Пашаев рассказал, что получал предложения от людей взять вину за ДТП Ефремова на себя. Видео © LIFE

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова, который защищал его на суде по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, заявил, что некоторые люди за деньги предлагали ему взять вину на себя. Об этом Эльман Пашаев заявил на допросе по делу о лжесвидетельстве.

"Ефремов в момент ДТП был пьян и находился под воздействием кокаина. Он не помнил ничего, и я стал через журналистов и Интернет искать свидетелей. Некоторые за деньги готовы были подтвердить, что были за рулём, примерно за 100 тысяч рублей. Конечно, я отказывался", — сказал юрист.

Пашаев добавил, что нашёл двух свидетелей аварии, которые впоследствии стали фигурантами уголовного дела. Он отметил, что предупредил их об ответственности за лжесвидетельство на суде и даже ходатайствовал о запросе данных геопозиции с их телефонов для установления точного местоположения в день ДТП. Однако суд ходатайство отклонил. Пашаев добавил, что ничего не платил своим свидетелям, однако не исключил, что сделал бы это, если бы они попросили.

Напомним, после резонансного судебного процесса над Михаилом Ефремовым было возбуждено ещё несколько уголовных дел. Подозреваемыми по ним проходят три свидетеля защиты, которые на суде заявляли, что видели в машине Ефремова ещё одного человека, а сам артист якобы сидел на пассажирском сиденье. Кроме того, позже Ефремов в ходе допроса заявил, что Эльман Пашаев якобы предлагал ему "купить свидетелей".

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