Врать тоже выгодно: как Моргенштерн остался без красных носков

Трудоустройство Моргенштерна в Альфа-банк на якобы специально созданную для него должность “Директор по работе с молодежью” стало настоящей сенсацией марта нынешнего года. Пресс-служба банка подавала назначение как своеобразный ответ Федеральной антимонопольной службе, которая ранее обещала оштрафовать их за рекламный ролик с рэпером и с полуголыми девушками. Как посчитали в ФАСе, “созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка”.

Клиенты Альфы восприняли эту новость по-разному: одни поклялись, что больше никогда не воспользуется услугами кредитной организации с таким имиджем. Другие пожимали плечами - может, именно эдакий образ банка с низкой социальной ответственностью и нужен современной молодежи? Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов клялся, что рэпер уже принес банку 25 тысяч новых клиентов.

Но после того, как новому “директору” были предъявлены официальные претензии в пропаганде наркотиков, Альфа сразу же открестилась: мол, сотрудником банка он не является, он - просто блогер, с которым у них рекламный контракт. Ну, обманули, в первый раз что ли?

Ведь подобная “гибкость” этому банку свойственна уже давно. Так, несколько лет назад украинская дочка Альфы объявила Крым и Донбасс оккупированными Россией территориями, а саму Альфа-групп не российской, а международной. Мол, так как основной акционер, господин Фридман, является гражданином Израиля, а проживает в Лондоне, то и его банк к России никакого отношения не имеет.

А в чем могут обмануть клиентов Альфа-банка?

Неожиданные списания

Фото © ТАСС / Роман Демьяненко

Несколько месяцев назад клиенты Альфы массово жаловались на списание нескольких тысяч рублей за обслуживание карт. Дело в том, что с 1 ноября 2020 года банк ввел новые тарифы, которыми отменил бесплатное (или почти бесплатное - 599 рублей в год) обслуживание “пакета” Alfa Miles, установив новые расценки в 10 раз дороже - 6 тысяч рублей в год.

Сотрудники банка к возмущениям клиентов были готовы заранее. На претензии по поводу списаний специалисты поддержки и менеджеры отделений отвечают заученно: мол, программа Alfa Miles закончена, а если клиент не получал уведомления или как-то пропустил его в потоке общего спама, то это не проблема банка.

Некачественное управление

Уйти из банка и не выслушать различные предложения о различных инвестиционных продуктах - невозможно. Многие доверяют Альфа-банку управление своими накоплениями, открывают Индивидуальные инвестиционные счета, где им обещают, что сбережения будут обязательно расти под чутким руководством “профессионалов”. Но потом выясняется, что за год “профессионалы” смогли заработать для клиента всего 2% годовых - меньше, чем доход от обычного депозита. Да, действительно, врать выгодно.

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Навязанные услуги

Взять кредит в мобильном приложении, не посещая офис банка - это, конечно, удобно и современно. Но будьте готовы, что и дополнительные, ненужные и дорогостоящие “услуги” вроде обязательной страховки будут тоже подключены автоматически. И отказаться от таких услуг онлайн уже не получится - придется побегать по офисам…

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Обман на процентах

Обещать рефинансирование кредита под меньший процент, чтобы увеличить клиентскую базу, - типичная рекламная уловка банкиров. Обещают 7,99%, а по факту оказалось, что почти 10%? Плюс навязанные услуги? Ну это не обман, а тоже просто рекламный ход…

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