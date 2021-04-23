Белоруссия запретила ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Белоруссия утвердила список ответных экономических мер на санкции Запада. Под ограничения попали компании Liqui Moly, Skoda Autoи и Beiersdorf, о чём сообщила пресс-служба правительства республики.

"Установлен перечень товаров, запрещённых к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 года № 240… В перечень запрещённых товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME)", — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Совмина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз в Белоруссию отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физических лиц стран, которые ввели санкции против Минска. Отмечалось, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики.

Напомним, что в феврале Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии. Они касаются представителей бизнеса, властных структур и главы республики.

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