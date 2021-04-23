Экс-министр Абызов доставлен в больницу СИЗО с пневмонией
Врачам удалось стабилизировать температуру. Коронавирус пока не подтверждён.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов доставлен в больницу СИЗО "Матросская Тишина" с пневмонией. Об этом сообщила член столичного ОНК Ольга Дружинина.
"Абызов доставлен из следственного изолятора "Лефортово" в больницу СИЗО "Матросская Тишина" с пневмонией, CoViD-19 пока не подтвердился, заболевание проходит в лёгкой форме", — приводит слова общественника РИА "Новости".
Она также добавила, что врачам больницы удалось стабилизировать температуру экс-министра.
Ранее стало известно, что СК обнаружил в его собственности виллы в Италии на два миллиарда рублей. Суд одобрил арест недвижимости, протокол об этом был составлен совместно с обвиняемым.
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Напомним, в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям — отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе. В августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.
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