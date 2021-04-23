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Регион
Опубликовано 23 апреля 2021, 19:28

Депутат Морозов назвал необоснованными решения прибалтийских стран о высылке дипломатов РФ

Фото © ТАСС / Александр Шалгин / Пресс-служба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Александр Шалгин / Пресс-служба Госдумы РФ

По словам парламентария, власти ряда стран часто руководствуются надуманными растиражированными домыслами и обвинениями в адрес российских властей.

В Восточной Европе есть определённый антироссийский настрой, а действия отдельных стран субрегиона являются некорректными. Об этом в беседе с RT заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя высылку из прибалтийских стран российских дипломатов.

По его словам, действия Эстонии, Латвии и Литвы некорректные.

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"Есть определённый антироссийский настрой в Восточной Европе, и они часто руководствуются не столько нормативными правовыми актами, международным правом, сколько такими надуманными растиражированными домыслами и обвинениями в адрес российских властей", отметил Морозов.

Напомним, ранее Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Эстония чуть опоздала, но тоже присоединилась к соседям.

Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов 17 апреля. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже Прага решила сократить общую численность сотрудников российского посольства и объявила о высылке 63 дипломатов.

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Николай Абрамов
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