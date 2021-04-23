Депутат Морозов назвал необоснованными решения прибалтийских стран о высылке дипломатов РФ

По словам парламентария, власти ряда стран часто руководствуются надуманными растиражированными домыслами и обвинениями в адрес российских властей.

В Восточной Европе есть определённый антироссийский настрой, а действия отдельных стран субрегиона являются некорректными. Об этом в беседе с RT заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя высылку из прибалтийских стран российских дипломатов.

По его словам, действия Эстонии, Латвии и Литвы некорректные.

"Есть определённый антироссийский настрой в Восточной Европе, и они часто руководствуются не столько нормативными правовыми актами, международным правом, сколько такими надуманными растиражированными домыслами и обвинениями в адрес российских властей", — отметил Морозов.