Умер шестой подросток, попавший в страшное ДТП в Новочеркасске

В новочеркасской больнице скончался шестой участник жёсткого ДТП с подростками, которые на полной скорости влетели в дерево на угнанной у родителей иномарке. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Максим С. умер в 18:35. Его родственникам уже сообщили о смерти.

Как сообщал Лайф, трагедия произошла 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём легковушки, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте.

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