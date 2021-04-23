Умер шестой подросток, попавший в страшное ДТП в Новочеркасске
После аварии парень был доставлен в реанимацию, где впал в кому, из которой так и не вышел.
Фото © СК РФ
В новочеркасской больнице скончался шестой участник жёсткого ДТП с подростками, которые на полной скорости влетели в дерево на угнанной у родителей иномарке. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Максим С. умер в 18:35. Его родственникам уже сообщили о смерти.
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Как сообщал Лайф, трагедия произошла 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём легковушки, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте.
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