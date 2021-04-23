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Категорий: 18

Умер шестой подросток, попавший в страшное ДТП в Новочеркасске

После аварии парень был доставлен в реанимацию, где впал в кому, из которой так и не вышел.

23 апреля 2021, 16:51
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1558409/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Фото © СК РФ

В новочеркасской больнице скончался шестой участник жёсткого ДТП с подростками, которые на полной скорости влетели в дерево на угнанной у родителей иномарке. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Максим С. умер в 18:35. Его родственникам уже сообщили о смерти.

"Кусок сердца оторвали": Житель Новочеркасска расплакался из-за покупки пива подросткам, погибшим в жутком ДТП

"Кусок сердца оторвали": Житель Новочеркасска расплакался из-за покупки пива подросткам, погибшим в жутком ДТП

Как сообщал Лайф, трагедия произошла 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём легковушки, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте.

Момент смертельного ДТП с пятью подростками под Ростовом попал на видео

Момент смертельного ДТП с пятью подростками под Ростовом попал на видео

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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