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В деревне под Тулой обнаружены мёртвыми около 150 коров

Ветеринары сразу проверили падший скот на предмет наличия сибирской язвы.

23 апреля 2021, 18:00
<p>Фото © epp.genproc.gov.ru</p>

Фото © epp.genproc.gov.ru

В районе деревни Кальна Тульской области на местных пастбищах были обнаружены мёртвыми примерно 150 коров. Об этом сообщает портал Myslo со ссылкой на очевидцев. Прокуратура начала проверку.

"На место происшествия выехал тульский природоохранный прокурор Нархан Ахмедов. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что свою проверку сразу же провели и местные ветеринары. Они выдвинулись на место, чтобы взять пробы и узнать, не является ли падший скот переносчиком сибирской язвы. Тесты показали, что страшное заболевание здесь ни при чём.

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Помимо этого, было проведено заседание специальной противоэпизоотической комиссии Чернского района по вопросам утилизации трупов животных и проведения ветеринарно-санитарных работ. Кроме того, комитет направил информацию в Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям для выявления виновных. Причина смерти коров пока не известна.

Ранее россиян напугала цепочка из мёртвых лис и волков в Краснодарском крае.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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