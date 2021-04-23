В Киеве отреагировали на предложение Козака провести встречу "нормандской четвёрки" в Донбассе
Участие в переговорах представителей ДНР и ЛНР в украинской столице назвали неконструктивным.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Украина отреагировала на предложение провести в Донбассе встречу представителей "нормандской четвёрки" и самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, поступившее от замглавы кремлёвской администрации Дмитрия Козака. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что представители ДНР и ЛНР несубъектны в юридическом смысле и якобы не могут принимать самостоятельных решений, поэтому предложение Козака размывает идею переговоров.
"Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трёхсторонней контактной группы", — добавил Подоляк.
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Напомним, ранее Козак заявил, что Россия предложила Германии и Франции в ближайшее время провести переговоры о перемирии в Донбассе, задействовав в них представителей Киева, Донецка и Луганска. По его словам, встреча могла бы состояться в Донбассе не позднее 27 апреля.
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