Война затаилась: как будут развиваться события вокруг Донбасса

Минский цугцванг

Минские соглашения критиковались украинскими политиками с самых первых дней их подписания. Наиболее радикальным, националистически настроенным представителям Незалежной казалось, что Киеву эти договорённости связали руки и лишили возможности решить конфликт в Донбассе силовым путём. Другая часть украинского истеблишмента и даже сам бывший руководитель страны Пётр Порошенко были недовольны последовательностью шагов по данному документу. Хотя парадокс — они сами его подписали. В частности, Порошенко требовал немедленного исполнения пункта о восстановлении полного контроля над госграницей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта. Однако в списке мер этот пункт был лишь девятым в очереди. И ни один из предыдущих восьми Киев в полной мере так и не выполнил.



Ситуацию не исправил и приход к власти Владимира Зеленского. Даже, напротив, осложнил для Киева положение. Поскольку новый президент подписал в декабре 2019 года коммюнике по итогам встречи "нормандской четвёртки" в Париже, которое подтверждало приверженность сторон Минским договорённостям и обязывало в первую очередь Украину начать их выполнение.

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Потому сейчас руководство Украины так старательно ищет пути отступления, пытается пересмотреть взятые на себя обязательства. А начать намерено хотя бы со смены переговорной площадки. Эта тема обсуждалась президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которые провели накануне переговоры в Москве. Российский лидер назвал предложения перенести площадку для встреч контактной группы по Донбассу из Минска попыткой уклониться от решения реальных проблем.

— Причины не работать, на мой взгляд, в этой важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин: уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить [Минские соглашения] окончательно, — сказал глава России.





В свою очередь Лукашенко колко отметил, что для Белоруссии нет никаких проблем, чтобы перестать быть местом для переговоров, а Зеленскому не помешало бы научиться дипломатичному поведению. — Вообще, у нас говорят: баба с возу — коню легче. Ради бога — мы особо не переживаем по поводу этих заявлений. Ну глупость несусветная, что тут обсуждать. <…> Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего, — сказал Лукашенко, подчеркнув, что властям Украины следовало бы сначала вступить в переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Цели достигнуты

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В течение последних недель одним из главных моментов в воинственной риторике Киева был рассказ о стягивании к украинской границе крупной группировки российских войск. И, хотя в Москве открыто заявляли всего лишь о проведении военных учений на своей территории, Украина говорила об "угрозе национальной безопасности", призывала страны Запада хоть как-нибудь отреагировать и попутно оправдывала этим переброску собственной военной техники в Донбасс.

Но и тут наблюдается вопиющая непоследовательность и противоречивость политики Незалежной. С одной стороны, украинские власти почти семь лет бездоказательно твердят о присутствии российских войск в Донбассе, а теперь говорят об "угрозе вторжения" армии РФ в регион. С другой стороны, они обвиняют Россию в подготовке нападения на всю Украину, но свои войска стягивают только к границам ДНР и ЛНР.

Однако держать мир в напряжении из-за возможной войны в Донбассе Киеву не удалось, 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. Генштабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск была поставлена задача приступить к возвращению военнослужащих в пункты постоянной дислокации.

— Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны, — заявил Шойгу.

На крымском полигоне Опук в межвидовых учениях ВС РФ приняли участие более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц техники, а также 40 боевых кораблей. Также глава оборонного российского ведомства не стал давать поводов для конспирологии и прямо указал: приказ о проверке боеготовности армии и флота проводился на случай неблагоприятного развития обстановки в районах проведения учений НАТО Defender Europe — 2021 в Причерноморье.

— В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки, — пояснил министр.

Как объяснил Лайфу военный обозреватель КП полковник в отставке Виктор Баранец, отвод войск никак не скажется на обороноспособности ни Крымского полуострова, ни России в целом.



— Мне понравился один из заголовков в европейской прессе: "Запад облегчённо вздохнул, а котировки поползли в положительную сторону". Это был любопытный и мирный знак Москвы. Две армии, четыре дивизии и штук пять полков. Только в активной фазе учений участвовали более 10 тысяч бойцов и 1200 единиц техники. Здесь у обывателя возникает вопрос: "Погремели, пошумели, а кто теперь Крым будет защищать?". Самодостаточная военная группировка в Крыму насчитывает более 30 тысяч человек, и она укомплектована всеми видами средств как нападения, так и обороны, которые позволят продержаться несколько дней до подхода основных сил, — заметил эксперт.



Но речь идёт лишь о крымском направлении, подчеркнул Баранец. А вот в соседнем Донбассе ситуация продолжает оставаться напряжённой. Киев, в отличие от Москвы, и не думает отводить свои войска. Хотя украинская группировка в Донбассе насчитывает почти 100 тысяч человек. Напряжение сохраняется и в целом у западной границы России.

— Напряжение осталось, враг не дремлет. Вот эти громадные учения Defender Europe — 2021 пройдут впервые, по-моему, за 20 или 30 лет в Европе, они не отменены. Запад их продолжает раскручивать, призвав военнослужащих 26 государств НАТО. Но что любопытно: интенсивность действий кораблей НАТО в Чёрном море растёт. Интенсивность разведывательных полётов как колебалась на уровне в 5–8 раз выше, в отличие от обычных, домайданных времён, так она и осталась. А из центра Европы на прибрежные черноморские полигоны доставили дальнобойную артиллерию, — сообщил военный эксперт.

Заокеанский игрок

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В Киеве на завершение учений Российской армии в Крыму отреагировали более чем странно. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посчитал это результатом работы Владимира Зеленского и его команды. Сам же украинский лидер написал на личной странице в "Твиттере", что приветствует решение Министерства обороны РФ.

— Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнёрам за поддержку, — отметил Зеленский.



Слова благодарности в адрес иностранных партнёров Киева не просто общая фраза. Точно так же, как Украина не имеет никакого влияния на старт или завершение учений Российской армии, не влияет она и на стратегические процессы вокруг Донбасса. Ведь один из главных игроков в этом вопросе — Соединённые Штаты.

Украина просто экономически не способна долго держать в напряжении и высокой боеготовности всю свою армию. Да и в вопросе технического обеспечения Киев во многом зависит от США. Вот и 23 апреля Комитет по иностранным делам Сената США провёл слушания и единогласно одобрил двухпартийный проект закона "О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 миллионов долларов, включая предоставление летального оружия.

Украина является лишь одним из рычагов давления на Россию, который используют США. Особенно это актуально в преддверии встречи президента Соединённых Штатов Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, которая может состояться в Австрии в начале лета, пояснил Лайфу политолог Марат Баширов.



— Нам нужен мир, мы неоднократно об этом говорили. Активные учения наших войск связаны с учениями войск НАТО. Но сейчас, когда мы видим, что есть перспектива прямого диалога между Байденом и Путиным, соответственно, эта напряжённость признана лишней. Тема Украины — это косвенная история. Понятно, что если Путин и Байден будут обсуждать вопросы безопасности, то где-то там будет обговариваться тема Донбасса. Но Украина действует в роли такого вассала, марионетки США. Отдать её они не отдадут, но заставить Киев пойти на переговоры по вопросу Донбасса вполне могут, — отметил эксперт.

По этой же причине всё общение властей России и западных стран, включая США, хотя они не являются участниками "нормандского формата", идёт без участия самой Украины. Ярчайшим примером этого стало общение Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в конце марта по вопросу конфликта в Донбассе, которое прошло без участия Владимира Зеленского.

Несколько дней назад, во время оглашения Послания Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы. Он также предупредил, что в каждом конкретном случае наша страна будет сама определять красную черту в отношениях с другими государствами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".

И если последние строки явно были адресованы Киеву, то призыв не заступать за красные линии был послан намного дальше — за океан.

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