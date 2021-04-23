Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая
Это сделано в целях сокращения количества заражений коронавирусом.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года". Информация об этом появилась на официальном сайте президента.
Указ был составлен и подписан с целью остановить распространение коронавирусной инфекции, а также для того, чтобы укрепить здоровье граждан Российской Федерации. Согласно тексту документа, президент постановил установить нерабочими днями период с 4 по 7 мая.
"Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций", — говорится в сообщении.
Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 23 апреля.
Напомним, ранее Путин объявил о продлении майских праздников в ответ на предложение Роспотребнадзора. В Госдуме поддержали его решение.
Выбор редакции
Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран
В Киеве заявили о превращении КС в "карманный суд" Зеленского
Крупный американский брокер прекратил обслуживание счетов российских партнёров
Звёздный кот из "Инстаграма" Понзу умер в результате массовой драки в парке
"Платные пропагандисты либерального толка": Юрист оценил включение "Медузы" в список иноагентов
Комментариев: 0