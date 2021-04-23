Крупный американский брокер прекратил обслуживание счетов российских партнёров
Это связано с многомиллионными штрафами со стороны властей США и санкциями в отношении России.
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Американская компания Interactive Brokers (IB) потребовала от российских брокеров закрыть все свои счета. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что IB в прошлом году получила штраф от ряда регулирующих органов США — в частности, от Комиссии по ценным бумагам и биржам — в размере $38 млн из-за слабой поддержки политики по контролю за отмыванием денежных средств.
С тех пор компания начала ограничивать взаимодействие с российскими клиентами. Ряд российских брокеров ещё тогда прекратили контакты с IB.
Причиной подобных действий послужило желание IB "видеть" конечных клиентов с целью избежать нарушения санкционного законодательства. А российские брокеры не хотят нарушать отечественные законы, которые обязывают хранить данные исключительно на территории России. Однако, по мнению экспертов, этот запрет будет иметь ограниченный эффект.
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