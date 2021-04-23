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Крупный американский брокер прекратил обслуживание счетов российских партнёров

Это связано с многомиллионными штрафами со стороны властей США и санкциями в отношении России.

23 апреля 2021, 18:25
<p>Фото © Getty Images / Illustration by Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket</p>

Фото © Getty Images / Illustration by Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket

Американская компания Interactive Brokers (IB) потребовала от российских брокеров закрыть все свои счета. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что IB в прошлом году получила штраф от ряда регулирующих органов США — в частности, от Комиссии по ценным бумагам и биржам — в размере $38 млн из-за слабой поддержки политики по контролю за отмыванием денежных средств.

С тех пор компания начала ограничивать взаимодействие с российскими клиентами. Ряд российских брокеров ещё тогда прекратили контакты с IB.

Причиной подобных действий послужило желание IB "видеть" конечных клиентов с целью избежать нарушения санкционного законодательства. А российские брокеры не хотят нарушать отечественные законы, которые обязывают хранить данные исключительно на территории России. Однако, по мнению экспертов, этот запрет будет иметь ограниченный эффект.

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Ранее Лайф подробно писал о том, каким образом усилился международный контроль за оборотом биткоина и как это повлияет на изменения котировок.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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