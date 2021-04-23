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Нарколог рассказал про разницу между майским и новогодним загулом

Собеседник Лайфа считает, что намного меньше людей проведут эти праздники в компании крепкого спиртного.

23 апреля 2021, 14:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Майские и новогодние праздники всегда ассоциируются с щедрыми застольями и большим количеством алкоголя. Однако нарколог Сергей Полятыкин рассказал Лайфу, почему весенний загул будет куда более скромным.

"У людей есть чем заняться в отличие от длинных зимних вечеров, большинство россиян — это активные дачники, есть куда поехать внутри страны. Поэтому эти опасения понятные, но не оправданные", — объяснил он.

По мнению эксперта, во время новогодних праздников большая часть россиян развлекается при помощи переедания и употребления спиртного из-за общей тоскливости зимней атмосферы и ограничений, накладываемых сезоном.

"Зимой мы ограничены в позитивной активности, зимними видами спорта не все могут заниматься в силу здоровья, дороговизны и ограниченности предложений. Общая депрессивная обстановка, недостаток солнечного света, двигательной активности", — рассказал нарколог.

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А вот позитивная и солнечная обстановка майских праздников, по его мнению, простимулирует россиян заняться менее саморазрушающими видами досуга.

"Люди займутся различными видами деятельности по интересам. Большинство наших сограждан вполне нормальные люди, у которых разнообразные интересы, и они не заключаются в расслаблении с помощью алкоголя. Я надеюсь, что это не будет поводом много выпить", — заключил Полятыкин.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о продлении майских праздников. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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