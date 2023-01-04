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4 января, 05:30

Американский сенатор рассказал, почему США находятся на краю пропасти

Сенатор-республиканец Рубио: Правление некомпетентных элит привело США к краю пропасти

США сегодня находятся на краю пропасти из-за некомпетентности элит, которые стоят у власти на протяжении десятков лет. Об этом заявил сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио в статье для издания The American Conservative.

"Истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни большинства американцев. Десятилетия этого упадка и некомпетентность привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется", — подчеркнул он.

Сенатор-республиканец назвал очень длинным список уязвимости США. Чтобы спасти страну, он предлагает выполнить три задачи: сбалансировать американскую экономику, "поставив Уолл-стрит на место", вернуть в страну важнейшие отрасли производства, проводя агрессивную национальную промышленную политику, восстановить положение рабочей силы в США.

Также Рубио уверен, что Китай является главным внешнеполитическим вызовом и угрозой для Соединённых Штатов. Европе же сегодня, добавил сенатор, следует играть ведущую роль в регионе, а не надеяться на Вашингтон.

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Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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