Бельгийцев удивило, что санкции Запада не сказались на жизни простых россиян

Санкции, которые были введены против России, не заставляют граждан страны выходить с протестами на улицы, повседневная жизнь россиян не изменилась. Об этом в эфире телерадиокомпании RTBF заявил её корреспондент в Москве Луи Портал. Он отметил, что продукцию западных брендов, которые покинули РФ, в стране удалось заменить другими, в том числе отечественными.

"Российские, турецкие или китайские компании поспешили занять высвободившиеся места в торговых центрах. Отсутствие некоторых товаров и, особенно, предметов роскоши касается лишь немногих состоятельных россиян, которые могут позволить себе путешествовать по Европе", — сказано в материале.

Как говорится в материале RTBF, с некоторыми проблемами столкнулась только промышленность из-за нехватки электронных компонентов. По мнению корреспондента, чтобы российскую экономику "поставить на колени", как того хотят на Западе, могут понадобиться годы.