Вопреки санкциям: Российская экономика бьёт рекорды Все попытки Запада устроить экономическую блокаду России провалились. Ещё Барак Обама мечтал о "порванной в клочья" западными санкциями российской экономике. 2 января, 23:40 Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Но ни ему, ни его преемнику Дональду Трампу, ни нынешнему хозяину Белого дома Джозефу Байдену, несмотря на все их усилия, так и не удалось нанести России сколь-нибудь значительный удар. Принятые президентом и правительством нашей страны антисанкционные меры нивелировали все попытки обрушить российскую экономику. Россия демонстрирует позитивные показатели, а мрачные прогнозы западных аналитиков оказались провальными.

Как заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин, печальные прогнозы западных экспертов относительно российской экономики не сбылись. За 11 месяцев снижение ВВП составило чуть более 2%, наблюдается рост в строительстве, сельском хозяйстве, производстве электрооборудования, транспортных средств.

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— Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики, — сказал Мишустин.

Это вынуждены признать даже в США. Так, о провале экономической блокады сообщила The New York Times. По её данным, после введения многочисленных санкций Россия не сократила, а увеличила объёмы международной торговли.

Например, товарооборот с Индией увеличился на 310%, с Турцией — на 198%, с Бразилией — на 106%, с Китаем — на 64%, с Японией — на 13%. При этом возросли объёмы торговли и с рядом стран ЕС — с Бельгией на 81%, с Испанией — на 57%, с Нидерландами — на 32%.

В некоторых отраслях Россия демонстрирует просто рекордные показатели. Так, в этом году будет введено в эксплуатацию свыше 100 миллионов квадратных метров жилья. Это абсолютный исторический рекорд. Собранный урожай зерновых в этом году составит около 160 миллионов тонн. Это тоже историческое достижение. Рекордные показатели и в дорожном строительстве — 165 миллионов квадратных метров асфальта. Это наивысший результат со времён СССР.

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Всё это стало следствием антисанкционных мер, принятых президентом РФ Владимиром Путиным и правительством. Так, переход в международной торговле на расчёты в рублях и национальных валютах привёл к укреплению рубля и сокращению возможностей Запада блокировать российские средства за рубежом. Полная загрузка предприятий ВПК в связи с проведением специальной военной операции повлекла за собой рост смежных производств, в том числе гражданских отраслей.

Европа же, являющаяся главным исполнителем вашингтонской санкционной политики, оказалась наиболее пострадавшей от этих санкций. Из-за подорожания энергоносителей инфляция в еврозоне превысила 10% и стала самой высокой за всё время существования ЕС.

Между тем не подтвердились и страшилки о том, что вошедшие в состав России бывшие украинские регионы лягут тяжёлым бременем на экономику страны. По словам члена генсовета "Деловой России" Сергея Горохова, их вклад в российскую экономику составит около 2,5 трлн рублей.

Авторы Владимир Павлов