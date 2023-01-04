"Слышал, как плачет бабушка": Неопытный пилот чуть не угробил семью, но сумел посадить самолёт

Неопытный 18-летний пилот, всего четыре месяца назад получивший лицензию, попал в опасную ситуацию, управляя одномоторным самолётом. На борту находились члены его семьи: бабушка и два двоюродных брата. Молодому человеку пришлось аварийно посадить самолёт недалеко от двухполосного шоссе в Национальном лесу Сан-Бернардино в Калифорнии.

В результате ему пришлось совершить посадку на проезжей части на перевале Кахон. По данным Федерального авиационного управления, Piper PA-28 с четырьмя людьми на борту приземлился около 10 часов утра по местному времени. Об инциденте Питерс подробно рассказал в интервью. По его словам, когда произошло ЧП, он слышал, как сзади плакала его бабушка. Это помогло ему сосредоточиться и безопасно посадить самолёт. Он не мог сообщить о случившемся на вышку аэропорта из-за рельефа местности. В результате инцидента никто не пострадал, а парень планирует вновь сесть за штурвал уже на следующей неделе.



