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4 января, 05:05

"Слышал, как плачет бабушка": Неопытный пилот чуть не угробил семью, но сумел посадить самолёт

В Калифорнии 18-летний пилот посадил самолёт у оживлённого шоссе

<p>Самолёт после посадки. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NickMonica63" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@NickMonica63</a></p>

Самолёт после посадки. Фото © Twitter / @NickMonica63

Неопытный 18-летний пилот, всего четыре месяца назад получивший лицензию, попал в опасную ситуацию, управляя одномоторным самолётом. На борту находились члены его семьи: бабушка и два двоюродных брата. Молодому человеку пришлось аварийно посадить самолёт недалеко от двухполосного шоссе в Национальном лесу Сан-Бернардино в Калифорнии.

"Мы перелетаем через перевал, и я слышу грохот, а затем я теряю всю мощность двигателя", — рассказал 18-летний пилот Брок Питерс в интервью CNN . 

В результате ему пришлось совершить посадку на проезжей части на перевале Кахон. По данным Федерального авиационного управления, Piper PA-28 с четырьмя людьми на борту приземлился около 10 часов утра по местному времени. Об инциденте Питерс подробно рассказал в интервью. По его словам, когда произошло ЧП, он слышал, как сзади плакала его бабушка. Это помогло ему сосредоточиться и безопасно посадить самолёт. Он не мог сообщить о случившемся на вышку аэропорта из-за рельефа местности. В результате инцидента никто не пострадал, а парень планирует вновь сесть за штурвал уже на следующей неделе.


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Анатолий Симоненко
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