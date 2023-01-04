Россиянам рассказали, чем опасны чрезмерно сухой и влажный воздух

Из-за интенсивно работающего отопления в холодный период воздух в помещении может становиться слишком сухим, что плохо сказывается на здоровье человека. Об этом предупредила в разговоре с RT кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Она подчеркнула, что могут появиться или обостриться атопический дерматит и псориаз. К тому же на пересушенных слизистых носа и горла нарушается иммунитет и вместе с тем задерживаются патогенные бактерии и вирусы. А это увеличивает вероятность развития ОРВИ.

"От сухого воздуха также страдают глаза. Это чревато развитием синдрома сухого глаза — патологии, при которой нарушается продукция слезы, а слёзная плёнка становится нестабильной. Глаза при этом становятся более уязвимыми перед инфекциями, воспалениями, а также снижается острота зрения. Оптимальная влажность воздуха в комнате составляет 40–60%. В отопительный сезон показатель опускается до уровня 20–30%", — рассказала Кашух.

Она посоветовала установить в помещении увлажнитель воздуха либо периодически проводить влажную уборку. Ещё один метод — устанавливать ёмкости с водой у радиаторов, сушить бельё в комнате или кипятить воду. Также врач рекомендовала проветривать помещение даже в холодное время года, чтобы обновлять воздух и уменьшать концентрацию бактериальных и вирусных возбудителей.