Петербургский школьник разработал фото-биореактор для очистки воздуха
Обладатель Гран-При Премии "Экология — дело каждого", ученик школы № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга Борис Глушак создал фото-биореактор, который насыщает воздух кислородом и очищает его. О том, как работает его творение, мальчик рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Петербургский школьник рассказал о разработанном им фото-биореакторе для очистки воздуха. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
По его словам, немаловажную роль в процессе играют водоросли, которые поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Данная реакция наступает в результате фотосинтеза. Причём эти растения справляются со этой задачей на 70% лучше комнатных.
На такое применение водорослей Глушака вдохновили лекции из курса РГПУ им. А. И. Герцена и Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого. Именно в этих учебных заведениях рассказали о свойствах хлореллы и предложили реализовать собственные проекты. Школьник начал работать над прибором по заданию наставников и продолжил улучшать его даже после интенсива. Мальчик подчеркнул, что трудился над "изобретением" самостоятельно — от эскизов и 3D-моделей до итоговой версии.
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