Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 11:18

В Петербурге установили световые тумбы с ёлками, украшения для которых сделали дети

<p>Новогодние тумбы, установленные в Санкт-Петербурге. Обложка © Городской центр рекламы и праздничного оформления / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-12-15/u-gostinogo-dvora-ustanovili-svetovye-tumby-s-elkami-igrushki-dlya-kotoryh-sozdali-deti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Новогодние тумбы, установленные в Санкт-Петербурге. Обложка © Городской центр рекламы и праздничного оформления / Газета "Петербургский дневник"

Шесть световых тумб с ёлками установили у Гостиного Двора в Санкт-Петербурге 14 декабря. Украшения для новогодних красавиц сделали дети в рамках шестого межрегионального архитектурно-художественного конкурса "Праздничный Петербург. Ёлочная игрушка".

Новогодние тумбы, установленные в Санкт-Петербурге. Фото © Городской центр рекламы и праздничного оформления / Газета "Петербургский дневник"

Новогодние тумбы, установленные в Санкт-Петербурге. Фото © Городской центр рекламы и праздничного оформления / Газета "Петербургский дневник"

В творческом состязании участвовали школьники и студенты среднего профессионального образования, оно проводилось на базе Кванториума в Калининском районе города. Как сообщает газета "Петербургский дневник", организаторами выступили Комитет по градостроительству и архитектуре и Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

"В Петербурге сложно найти более активное место. Ёлочки установили вчера. Работу ещё не завершили, однако народ уже вовсю фотографируется с ёлками, спрашивает, интересуется. Они будут стоять до 14 января. И я считаю, что это новый объект притяжения, который будет всем интересен", — отметил замдиректора по основной деятельности Городского центра рекламы и праздничного оформления (ГЦРПО) Николай Попченков.

Он уточнил, что участники в возрасте от 7 лет до 21 года сделали игрушки из подручных материалов. Так, ряд из них выполнен из пластиковых бутылок, ложек и стаканчиков. На каждой игрушке имеется номер, а внизу в тумбе находится открытка, на которой указан автор каждого из украшений. Попченков подчеркнул, что праздничные объекты у Гостиного Двора создают атмосферу новогодней выставочной площадки.

Петербуржцы путём голосования нарядят установленную в Эрмитаже ёлку

Петербуржцы путём голосования нарядят установленную в Эрмитаже ёлку

Ранее Лайф писал, что ёлочные базары в Санкт-Петербурге будут работать с 20 по 31 декабря. На данный момент идёт активная подготовка к открытию.

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров