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Регион
Опубликовано 15 декабря 2022, 14:06

Логопед объяснила, откуда у Бута взялся акцент и можно ли от него избавиться

Логопед Покровская допустила, что иностранный акцент Бута может остаться на всю жизнь

В иностранном акценте Виктора Бута, недавно вернувшегося на родину из американской тюрьмы, нет ничего удивительного, ведь он почти 15 лет прожил в иноязычной среде. Об этом в беседе с Лайфом рассказала логопед-дефектолог Юлия Покровская.

"После долгого пребывания в иноязычной среде у любого человека может возникнуть акцент, так как наш слуховой аппарат приспосабливается к окружающей речевой среде. Нельзя назвать точные сроки, в которые уходит специфическое произношение, этот процесс очень индивидуален и зависит от ряда факторов", — пояснила специалист.

По словам нашей собеседницы, у одних нарушение речи остаётся на всю жизнь, у других же со временем проходит. Для людей, оказавшихся в таких же условиях, как Бут, Покровская рекомендует увеличить объём получаемой на слух информации на русском языке. К примеру, необходимо чаще слушать подкасты или смотреть фильмы.

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Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, он поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.

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LIFE / Павел Баранов

Ольга Годуненко
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