Логопед объяснила, откуда у Бута взялся акцент и можно ли от него избавиться

В иностранном акценте Виктора Бута, недавно вернувшегося на родину из американской тюрьмы, нет ничего удивительного, ведь он почти 15 лет прожил в иноязычной среде. Об этом в беседе с Лайфом рассказала логопед-дефектолог Юлия Покровская.

"После долгого пребывания в иноязычной среде у любого человека может возникнуть акцент, так как наш слуховой аппарат приспосабливается к окружающей речевой среде. Нельзя назвать точные сроки, в которые уходит специфическое произношение, этот процесс очень индивидуален и зависит от ряда факторов", — пояснила специалист.