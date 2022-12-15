Виктор Бут выразил желание посетить Донбасс
Виктор Бут перед заседанием Комитета Госдумы по международным делам 15 декабря. Фото © LIFE / Павел Баранов
Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину из американской тюрьмы, хочет посетить зону проведения специальной военной операции и посмотреть, что происходит в Донбассе. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа в Госдуме.
"Хотелось бы, конечно, но не знаю, когда представится возможность", — сказал он.
Сейчас Бут, который провёл в заключении 14 лет, занят восстановлением здоровья. Недавно даже прошёл комплексное обследование в одной из клиник. Его супруга опасалась, что Бута могут госпитализировать, но, видимо, обошлось — сегодня он появился на заседании Комитета Госдумы по международным делам, который возглавляет Леонид Слуцкий. А ранее Виктор Бут вступил в партию ЛДПР.
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, он поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.