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Регион
Опубликовано 15 декабря 2022, 07:21
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Виктор Бут выразил желание посетить Донбасс

Виктор Бут перед заседанием Комитета Госдумы по международным делам 15 декабря. Фото © LIFE / Павел Баранов

Виктор Бут перед заседанием Комитета Госдумы по международным делам 15 декабря. Фото © LIFE / Павел Баранов

Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину из американской тюрьмы, хочет посетить зону проведения специальной военной операции и посмотреть, что происходит в Донбассе. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа в Госдуме.

"Хотелось бы, конечно, но не знаю, когда представится возможность", — сказал он.

Сейчас Бут, который провёл в заключении 14 лет, занят восстановлением здоровья. Недавно даже прошёл комплексное обследование в одной из клиник. Его супруга опасалась, что Бута могут госпитализировать, но, видимо, обошлось — сегодня он появился на заседании Комитета Госдумы по международным делам, который возглавляет Леонид Слуцкий. А ранее Виктор Бут вступил в партию ЛДПР.

Бут заявил, что поддерживает проведение СВО на Украине
Бут заявил, что поддерживает проведение СВО на Украине

Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, он поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.

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Александр Юнашев
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