Виктор Бут выразил желание посетить Донбасс

Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину из американской тюрьмы, хочет посетить зону проведения специальной военной операции и посмотреть, что происходит в Донбассе. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа в Госдуме.

"Хотелось бы, конечно, но не знаю, когда представится возможность", — сказал он.

Сейчас Бут, который провёл в заключении 14 лет, занят восстановлением здоровья. Недавно даже прошёл комплексное обследование в одной из клиник. Его супруга опасалась, что Бута могут госпитализировать, но, видимо, обошлось — сегодня он появился на заседании Комитета Госдумы по международным делам, который возглавляет Леонид Слуцкий. А ранее Виктор Бут вступил в партию ЛДПР.