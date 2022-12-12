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12 декабря, 08:14

Виктор Бут стал членом ЛДПР

<p>Леонид Слуцкий вручил партбилет ЛДПР Виктору Буту. Фото ©<a href="https://t.me/slutsky_l" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Telegram/ Слуцкий </a></p>

Леонид Слуцкий вручил партбилет ЛДПР Виктору Буту. Фото © Telegram/ Слуцкий

Вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут стал членом ЛДПР. Партийный билет ему вручил Леонид Слуцкий на слёте, посвящённом 33-летию объединения либерал-демократов.

"Мы партия патриотов! Уверен, Виктор Бут, сильный духом и мужественный человек, займёт в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

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Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину Бут уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и если бы у него были необходимые навыки, то он пошёл бы добровольцем на фронт. А Слуцкий ещё на прошлой неделе пригласил россиянина к сотрудничеству с думским Комитетом по международным делам.

Марина Калегина

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