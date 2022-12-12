Вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут стал членом ЛДПР. Партийный билет ему вручил Леонид Слуцкий на слёте, посвящённом 33-летию объединения либерал-демократов.

"Мы — партия патриотов! Уверен, Виктор Бут, сильный духом и мужественный человек, займёт в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.