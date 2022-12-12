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Регион
Опубликовано 12 декабря 2022, 11:14

Виктор Бут стал членом ЛДПР

Леонид Слуцкий вручил партбилет ЛДПР Виктору Буту. Фото © Telegram/ Слуцкий

Леонид Слуцкий вручил партбилет ЛДПР Виктору Буту. Фото © Telegram/ Слуцкий

Вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут стал членом ЛДПР. Партийный билет ему вручил Леонид Слуцкий на слёте, посвящённом 33-летию объединения либерал-демократов.

"Мы партия патриотов! Уверен, Виктор Бут, сильный духом и мужественный человек, займёт в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

В США сочли Бута угрозой для нацбезопасности страны
В США сочли Бута угрозой для нацбезопасности страны

Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину Бут уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и если бы у него были необходимые навыки, то он пошёл бы добровольцем на фронт. А Слуцкий ещё на прошлой неделе пригласил россиянина к сотрудничеству с думским Комитетом по международным делам.

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Марина Калегина
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