Виктор Бут стал членом ЛДПР
Леонид Слуцкий вручил партбилет ЛДПР Виктору Буту. Фото © Telegram/ Слуцкий
Вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут стал членом ЛДПР. Партийный билет ему вручил Леонид Слуцкий на слёте, посвящённом 33-летию объединения либерал-демократов.
"Мы — партия патриотов! Уверен, Виктор Бут, сильный духом и мужественный человек, займёт в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.
Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину Бут уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и если бы у него были необходимые навыки, то он пошёл бы добровольцем на фронт. А Слуцкий ещё на прошлой неделе пригласил россиянина к сотрудничеству с думским Комитетом по международным делам.