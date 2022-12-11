В США сочли Бута угрозой для нацбезопасности страны

Если вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут решит заняться "прежней работой", то он будет представлять угрозу для нацбезопасности США. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"У Бута есть выбор. Если он выберет вернуться на прежнюю линию работы, то мы сделаем всё возможное, чтобы привлечь его к ответственности", — подчеркнул он в беседе с представителями СМИ.