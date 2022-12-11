Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 декабря 2022, 21:51

В США сочли Бута угрозой для нацбезопасности страны

В США заявили об угрозе для нацбезопасности страны из-за освобождения Бута

Если вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут решит заняться "прежней работой", то он будет представлять угрозу для нацбезопасности США. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"У Бута есть выбор. Если он выберет вернуться на прежнюю линию работы, то мы сделаем всё возможное, чтобы привлечь его к ответственности", — подчеркнул он в беседе с представителями СМИ.

Кирби добавил, что, несмотря на существующие риски, в Вашингтоне сочли Бута управляемым и согласились освободить его.

Слуцкий пригласил Бута сотрудничать с думским Комитетом по международным делам
Слуцкий пригласил Бута сотрудничать с думским Комитетом по международным делам

Напомним, 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

BannerImage

ТАСС / ЦОС ФСБ России

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Виктор Бут
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar