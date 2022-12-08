Байден, Харрис, Блинкен и жена баскетболистки Грайнер поговорили с ней по телефону

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с обменянной на россиянина Виктора Бута баскетболисткой Бриттни Грайнер. Помимо него в разговоре приняли участие вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, а также жена спортсменки Черелл.

"Только что я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она находится в самолёте. Она возвращается домой", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттер-аккаунте американского президента.