Байден, Харрис, Блинкен и жена баскетболистки Грайнер поговорили с ней по телефону
Байден поговорил по телефону с обменянной на Бута Бриттни Грайнер
Обложка © Twitter / President Biden
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с обменянной на россиянина Виктора Бута баскетболисткой Бриттни Грайнер. Помимо него в разговоре приняли участие вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, а также жена спортсменки Черелл.
"Только что я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она находится в самолёте. Она возвращается домой", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттер-аккаунте американского президента.
Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на гражданина России Виктора Бута. Она была осуждена в РФ за хранение наркотиков. Встреча прошла в аэропорту Абу-Даби.