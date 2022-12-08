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Опубликовано 8 декабря 2022, 16:39

Байден, Харрис, Блинкен и жена баскетболистки Грайнер поговорили с ней по телефону

Байден поговорил по телефону с обменянной на Бута Бриттни Грайнер

Обложка © Twitter / President Biden

Обложка © Twitter / President Biden

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с обменянной на россиянина Виктора Бута баскетболисткой Бриттни Грайнер. Помимо него в разговоре приняли участие вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, а также жена спортсменки Черелл.

"Только что я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она находится в самолёте. Она возвращается домой", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттер-аккаунте американского президента.

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Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на гражданина России Виктора Бута. Она была осуждена в РФ за хранение наркотиков. Встреча прошла в аэропорту Абу-Даби.

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Матвей Шандрыголов
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