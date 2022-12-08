Названо три нехитрых упражнения, которые спасут от травм при падении на льду

С приходом зимы улицы российских городов покрылись льдом. В травмпункты всё чаще поступают люди с ушибами, растяжениями и даже переломами. Как рассказал в беседе с "Газетой.ru" фитнес-менеджер сети фитнес-клуба Pride Fitness Эдуард Шакула, несколько нехитрых упражнений помогут снизить риск травмирования на льду.

Так, например, необходимо делать классическую растяжку, благодаря которой тело становится более гибким, что позволяет снизить травматизм. Для этого достаточно уделять стретчингу до получаса в день.

Для укрепления голеностопа, а именно это место чаще всего травмируется при падении на льду, Шакула рекомендовал практиковать ходьбу на разных частях стопы и прыгать на скакалке.

"Упражнения на равновесие и координацию: помогут научиться сохранять устойчивое положение независимо от точки опоры. Здесь возможны самые разные варианты: классическая ласточка (наклон вперёд, стоя на одной ноге), ходьба по линии (можно представить, что вы идёте по узкому бордюру), вращение хулахупа", — рассказал эксперт.

Однако Шакула призвал не останавливаться на трёх упражнениях и укреплять мышечный корсет в целом, что значительно снизит вероятность травмирования и защитит кости.