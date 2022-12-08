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8 декабря, 13:17

Врач раскрыл секрет похудения без разгрузочных дней

Доктор Абакумов перечислил правила эффективного похудения без разгрузочных дней

Секрет похудения без вреда для здоровья прост и заключается в правильном распределении разгрузочных дней, рассказал в беседе с изданием "Вести Подмосковья" врач доказательной медицины Олег Абакумов. По словам медика, таким образом можно "разгрузить" организм и позволить ему распрощаться с токсинами.

"Вы, доверяя непроверенным источникам, как котёнок на улице доверяет подкармливающей его бабушке, идёте и осознанно покупаете гречку с кефиром и перестаёте есть. С организмом об этом, конечно, никто не договаривается. И в эти дни он не разгружается", — предупредил доктор.

Врач напоминает, что если человек ел как обычно и вдруг резко перестал, лучше не будет. В таком случае тело инстинктивно начинает сохранять калории, так как считает, что терпеть придётся ещё, а вот энергия из человека испаряется. Абакумов отмечает, что так уйдёт лишняя вода, но не жир, поэтому худеть надо плавно, методично и правильно.

"У разгрузочных дней нет никакой доказательности, вы не найдёте нормальные исследования, что они реально помогают. Похудение — это особенный процесс, который заключается не в отказе от еды, а в переработке рациона. Из своего меню надо убрать всё, что не превращается в итоге в энергию, а уходит исключительно в жир", — пояснил врач.

Важно соблюдать режим питания: завтрак, обед и ужин, к которым можно добавить два лёгких перекуса. Переходить на гречку не стоит: еда должна быть разнообразной. Абакумов рекомендует включить в рацион зелень, рыбу и любимую кашу — она содержит правильные углеводы.

Также врач рекомендует потреблять больше зелёных, красных и оранжевых овощей и фруктов, пить воду и заниматься спортом. Физические нагрузки помогут ускорить процесс и получить красивое и подтянутое тело, заключил эксперт.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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