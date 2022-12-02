5 простых вещей, которые нужно сделать, чтобы похудеть

Тем, кто решил избавиться от лишнего веса, не следует сразу же садиться на жёсткую диету и упахиваться в спортзале под присмотром тренера. Первостепенная задача — выявить причину набора килограммов, рассказала психолог Галина Руснак. Специалист назвала пять вещей, которые нужно сделать, чтобы похудеть.

Вспомните, когда именно появился лишний вес

Вернитесь в прошлое и проанализируйте, когда именно начали полнеть, какие события происходили в вашей жизни в тот момент и о чём вы думали. Велика вероятность, что тогда произошло нечто незапланированное.

Например, вы стали чаще обижаться. Даже если на это были причины, изо всех сил старайтесь никогда не делать больше этого, если хотите вернуть стройность Галина Руснак Психолог

Перестаньте защищаться от внешних факторов жировой прослойкой

Некоторые полные люди подсознательно ищут в лишних килограммах позитивные стороны, пытаясь оправдать несовершенства фигуры. Фото © Shutterstock

Некоторые толстяки на подсознательном уровне ищут в лишнем весе плюсы, пытаясь оправдать несовершенства фигуры. По словам психолога, так они привносят в жизнь чувство безопасности и защищаются жировой прослойкой от внешней среды.

Бывает, что девушка желает выделяться из толпы, быть яркой вопреки природным данным. Желание может быть настолько сильным, что прибавит пару десятков лишних килограммов. В таком случае остаться незамеченной просто невозможно Галина Руснак Психолог

Поставьте конкретную цель в похудении

В то же время главная задача тех, кто решил бороться с лишним весом, — поставить конкретную цель. Желательно прямо на бумаге прописать, сколько килограммов намерены сбросить и за какой период. Ещё важно письменно ответить на вопрос, что изменится, когда вы похудеете. Через несколько дней возьмите листок с ответом и подумайте, действительно ли вы хотите того, о чём написали.

Добавьте эмоции в жизнь

Тем, кто худеет, нужно научиться проживать эмоции, не связанные с едой. Занимайтесь спортом, встречайтесь с друзьями, запишитесь на курсы лепки или рисования. Фото © Shutterstock

Если решили бороться с лишними килограммами, обязательно проживайте эмоции, которые не связаны с едой. Потребности баловать себя вкусностями куда меньше у тех, кто живёт интересной и насыщенной жизнью. Залогом хорошего настроения станут любые позитивные изменения во внешности, например свежий маникюр и обновлённая причёска.

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