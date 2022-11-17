6 незамысловатых вещей, которые нужно сделать, чтобы стать богаче

Перед новогодними праздниками вопрос финансового благополучия особенно актуален: хочется и стол богатый накрыть, и на украшения потратиться, и родных порадовать классными подарками, и каникулы провести весело — съездить куда-нибудь отдохнуть, хотя бы в соседний город. На все эти хотелки нужны деньги, иногда немаленькие. Психолог Галина Руснак в беседе с Лайфом назвала шесть вещей, которые нужно сделать, чтобы улучшить материальное положение.

Избавьтесь от обид

Люди, которые обижены на кого-то или что-то, ещё не выросли. Детям деньги не нужны, поэтому у тех, кто испытывает обиду, часто пусто в кошельке. Простите близких, поговорите с родителями, партнёром и детьми. Расскажите, на что вы обижались, и постарайтесь гнать это чувство от себя, как только захотите снова рассердиться.

Перестаньте завидовать

Научитесь распознавать негативные чувства, которые испытываете, например зависть, и через силу менять их полярность. Сделайте всё возможное, чтобы успехи других вызывали у вас радость, восхищение. Фото © unsplash

Ежедневное сравнение себя с другими приводит к эмоциональному истощению, которое забирает энергию и не оставляет шансов заработать. Завистливый человек просто не в состоянии правильно распорядиться деньгами, его сознание не настроено на изобилие.

Нужно учиться распознавать эти негативные чувства и сознательно, порой через силу, менять их полярность. Почувствовали зависть? Сделайте всё возможное, чтобы порадоваться за этого человека. Постепенно подсознание привыкнет к новому позитивному типу мышления Галина Руснак Психолог

Преодолейте страхи

Страх — это вымышленное представление о чём-либо, что ещё не произошло. Как это работает? Вы что-то придумали, испугались, потратили энергию, поставили тем самым денежный блок. Нужно понять, что любые волнения невыгодны. Страхи меняются часто, а эффект остаётся прежним. Парадокс в том, что люди боятся безденежья, но, если завтра в их кармане окажется миллион, продолжат переживать — теперь уже за сохранность средств. Ключ к успеху — относиться к любым событиям легко и понимать, что в любом случае вы будете в плюсе.

Перестаньте зависеть от кого-либо или чего-либо

Если вы живёте, надеясь на родителей, мужа/жену или друзей, денег водиться не будет: ведь вы находитесь в зависимом положении и ничем не отличаетесь от ребёнка. Фото © unsplash

Те, кто находится в зависимом положении, просто перекладывают ответственность на других людей или даже на обстоятельства.

Надеетесь на мужа, подругу или руководителя? Тогда готовьтесь к тому, что деньги будут у них, а у вас — только окружение, на которое можно положиться. По крайней мере, вы так думаете Галина Руснак Психолог

Определитесь с целью

Как только вы поймёте, зачем нужны деньги и сколько конкретно, они начнут появляться в вашей жизни. Желательно цели прописать, конкретика — сильнейший денежный магнит. Если вам кажется, что вы не знаете, чего хотите, это значит, что либо вы не верите, что можете это получить, либо не готовы делать для этого то, что необходимо. Печально, если среди желаний только квартира, машина и прочие материальные ценности. Когда там нет вас, нет карьерных или эмоциональных ожиданий, деньги будут добираться к вам самыми долгими и тернистыми дорогами, потому что вы просто не указали им путь.

Победите лень

На пути к успеху нужно одержать победу над ленью: составьте чёткий план, где хотите оказаться через год или пять лет и что делать, и следуйте ему. Фото © unsplash

Абсолютно у каждого человека периодически появляется возможность увеличить доход: устроиться на новую, более перспективную работу, освоить более востребованную профессию, участвовать в проектах и стартапах, посещать тренинги и мастер-классы. Но где же взять время, средства на всё это? "Кто даст гарантию, что это улучшит мою жизнь?" — так рассуждают многие и продолжают плыть в привычном течении.