Гороскоп на декабрь 2022-го: Что принесёт последний месяц года каждому знаку зодиака

К декабрю — месяцу Стрельца — люди обычно вымотаны и с нетерпением ждут новогодних праздников. Для кого-то, конечно, будет лучше, если декабрь пролетит со скоростью звука, но некоторым первый зимний месяц подарит тёплые воспоминания. Одним принесёт долгожданные перемены к лучшему, другим — склоки с окружающими, третьим — финансовое благополучие. Астропрогноз для каждого знака зодиака на декабрь 2022 года подготовила астролог Елена Егорова специально для Лайфа.

Астролог Елена Егорова. Фото © Предоставлено Лайфу

Гороскоп на декабрь 2022-го для Овна

Рождённым под знаком зодиака Овен декабрь 2022 года принесёт конфликты с окружением. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Овнам в декабре 2022-го нужно быть осторожнее со своим окружением. Этих представителей стихии Огня могут попытаться втянуть в конфликт, но поддаваться на провокации не следует. В противном случае могут быть нарушены планы Овнов. В конце месяца людей, рождённых под этим знаком зодиака, может ожидать деловая поездка и прибыль.

Телец: гороскоп на декабрь 2022-го

Тельцов в декабре 2022-го ждут интересная работа, счастливые перемены и радостные события. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

В декабре 2022-го Тельцов ждёт интересная работа, причём для некоторых она может стать новой. Этих представителей земной стихии под конец года ожидают счастливые перемены и радостные события. Важное: Тельцы, не поддавайтесь на манипуляции и не соблазняйтесь сомнительными предложениями.

Близнецы: гороскоп на декабрь 2022 года

Близнецам в декабре 2022-го нужно перестать держаться за старое: впереди ждут новые возможности, настало время освободить место для них. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

В декабре наконец-то разрушатся иллюзии и воздушные замки, которые Близнецы возвели в своей голове. Рождённые под этим знаком зодиака в первый месяц зимы смогут посмотреть на происходящее вокруг с ясным пониманием. Что-то может завершиться в жизни. Астролог Елена Егорова советует представителям стихии Воздуха не держаться за старое, ведь впереди откроются внезапные счастливые возможности — для них нужно освободить место.

Рак: гороскоп на декабрь 2022-го

Ракам в первом зимнем месяце в сезоне 2022/2023 лучше надеяться только на себя. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Ракам декабрь принесёт много общения и новой информации. Есть вероятность партнёрских отношений, но, скорее всего, с ними придётся повременить. Некоторые пары столкнутся с паузой в отношениях, у других и вовсе может случиться разрыв. Такой сценарий вероятен и в отношениях с коллегами по работе. Зимой этим людям стихии Воды лучше надеяться только на себя.

Самый точный гороскоп на декабрь 2022 года для Льва

Львы в декабре 2022-го могут смело браться за новое дело или проект. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Львов в декабре 2022 года ждёт новое дело или проект. Этим людям стихии Огня сейчас нужно смело браться за что-то непривычное, поскольку энергия и силы переполняют. Дел, конечно, будет много, но Львам всё по плечу: с различными вопросами они способны справиться на отлично! Некоторых из этих представителей зодиакального круга ждёт полёт на самолёте, а кто-то начнёт интересное обучение.

Гороскоп на декабрь 2022-го для Девы

Девы в декабре 2022 года должны быть внимательнее к своим обещаниям и здоровью. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Девам нужно внимательнее относиться к своим действиям и обещаниям, чтобы потом не было сожалений. Есть вероятность недомоганий, поэтому в декабре 2022-го стоит быть более чуткими к своему здоровью. Эти люди земной стихии в конце года могут рассчитывать на помощь сильного, мудрого и энергичного мужчины. Особенно если речь касается какого-то нового проекта.

Гороскоп для Весов на декабрь 2022 года

Рождённых под знаком зодиака Весы в декабре 2022-го ждёт интересное путешествие или взаимодействие с иностранцами. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Рождённых под знаком зодиака Весы в декабре ожидает интересное путешествие или взаимодействие с иностранцами. Некоторые из этих представителей стихии Воздуха смогут успешно пройти обучение в Интернете. В середине месяца стоит немного взять паузу и передохнуть, чтобы набраться сил перед предстоящими активными событиями. Астролог советует Весам не вступать в разногласия — лучше мериться силами в спортивных состязаниях.

Гороскоп на декабрь 2022 года для Скорпионов

Представители стихии Воды Скорпионы в декабре могут стать участниками сплетен. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

В декабре эти представители водной стихии могут стать участниками или объектами для сплетен. Желательно не вступать в тройственный союз. Скорпионы, обратитесь за советом к мудрому наставнику. Есть вероятность, что вас пригласят на традиционный праздник, свадьбу, день рождения или крестины. Самое время собирать плоды своих трудов, ведь конец месяца обещает быть очень прибыльным. Возможна покупка недвижимости.

Гороскоп на декабрь 2022-го для Стрельца

Стрельцам в декабре 2022 года нужно не бояться озвучивать просьбы, и тогда помощь, которая так необходима, точно придёт. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Пришло время немного затаиться и набраться сил перед важным делом. Стрельцы прошли большой и сложный путь и в декабре могут рассчитывать на нужную помощь и поддержку. Просьбы этих представителей стихии Огня будут удовлетворены. Главное — не бояться их озвучивать, и тогда вам обязательно помогут. Ещё Стрельцов ждёт известие, которое, возможно, станет судьбоносным.

Гороскоп для Козерога на декабрь 2022-го

Козерогам в декабре 2022-го придётся засучить рукава и справляться со всеми делами самостоятельно. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Козероги, в декабре 2022 года постарайтесь не брать на себя слишком много работы, обязанностей и дел, так как помощь, на которую вы рассчитывали, может не прийти. Эти люди стихии Земли будут мечтать о поддержке, заботе и внимании, но придётся засучить рукава и справляться со всеми делами самостоятельно. Огорчаться не стоит: трудности закаляют.

Водолей: гороскоп на декабрь 2022 года

Водолеи в декабре 2022-го должны быть внимательнее с финансами: при грамотном распределении бюджета средств хватит на всё. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Водолеям под конец 2022 года стоит быть внимательными в финансовой сфере. Могут возникнуть недопонимания из-за денег, вы можете быть не согласны с возникшими обстоятельствами. Самое время начать обучение, отправиться в путешествие или познакомиться с интересными людьми в онлайне. Если эти люди стихии Воздуха грамотно распределят бюджет, средств точно хватит на всё!

Гороскоп на декабрь 2022 года для знака зодиака Рыбы

Рыбы могут смело браться за новый проект: есть все шансы, что начатое в декабре 2022 года дело станет очень прибыльным. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art