Для этих трёх знаков зодиака 2023-й станет одним из худших в жизни годом

Пока одни знаки зодиака вовсю радуются, ведь для них 2023-й станет лучшим годом за последние несколько лет, другим самое время поднапрячься, поскольку год Чёрного Кролика для этих представителей зодиакального круга станет одним из худших в жизни. Все карты в беседе с Лайфом раскрыла астролог и психолог Анна Гусева.

Астропрогноз для Льва на 2023 год

В 2023 году в жизни Львов вопросов будет больше, чем ответов. Особенно сложной окажется первая половина наступающего года. Чтобы совсем не потеряться и не сбиться с пути, этим представителям огненной стихии придётся научиться противостоять всем вызовам судьбы. Это будет нелёгкий год, но влияние Юпитера в Овне в первые месяцы придаст людям данного знака зодиака энергии и решимости противостоять любым невзгодам. В апреле Сатурн перейдёт в Рыб, и Львы почувствуют небольшое облегчение. Во второй половине года вероятны новые встречи, одна из которых способна перерасти в нечто большее.

Будьте очень аккуратны с финансами, откажитесь от бездумных трат и необязательных расходов. Это не так просто для представителей вашего знака зодиака, но умение сдерживать себя — один из важнейших уроков 2023 года Анна Гусева Астролог, психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия"

Стрелец: астропрогноз на 2023 год

В 2023 году Стрельцам предстоит ко многому приспосабливаться. Это касается всего: начиная с карьеры и заканчивая отношениями в семье. Особенно сложным будет период с апреля, когда эти огненные люди почувствуют упадок сил. Необходимость подчиняться правилам будет вызывать в Стрельцах отчаянное неприятие. В эти моменты придётся потерпеть. В конце пути вас будет ждать справедливая награда. Бизнес, особенно в первой половине года, принесёт хорошую прибыль, а лето станет особенно удачным в плане любви и романтики.

Помните, что, вопреки расхожей фразе, выживает не сильнейший, а тот, кто лучше всего адаптируется к меняющимся условиям. И вам придётся проявить всю свою гибкость и всё своё умение идти на компромисс Анна Гусева Астролог, психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия"

Гороскоп для знака зодиака Рыбы на 2023 год

Некоторые боятся хаоса, неопределённости и неизвестности, но только не люди, рождённые под знаком зодиака Рыбы. Однако в 2023-м ситуация может стать слишком непредсказуемой даже для этих представителей водной стихии. В финансовом плане особенно успешной будет вторая половина года, но будьте аккуратны с тратами и инвестициями. Одна из ваших старых привязанностей может вновь дать о себе знать в этом году, но здравый смысл не даст вам утонуть в море воспоминаний.