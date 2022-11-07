Для этих четырёх знаков зодиака 2023-й станет лучшим годом за последние несколько лет

2023 год, приближения которого мы все ждём с некоторой опаской, согласно китайскому гороскопу будет годом Водяного Кота, а по японскому – Чёрного Кролика. Китайский и японский гороскопы в один голос уверяют нас, что наступающий год будет гораздо более спокойным, чем уходящий наконец-то 2022-й. Водяной кот — полная противоположность Тигру, хотя и Кот, и Тигр относятся к семейству кошачьих. Надо помнить, что Кот — очень дипломатичное животное, умеет найти общий язык практически со всеми, заявила Лайфу астролог Елена Нолари. При этом с Котом очень трудно договориться, если он этого не хочет. Его не переубедишь, ведь коты гуляют сами по себе и делают, что пожелают.

Кролик в восточном гороскопе символизирует дальновидность и острый ум, внимательность, осторожность, самозащиту, ловкость и нежность. И Кролик, и Кот — животные домашние, поэтому 2023 год по восточным гороскопам сулит добро, романтику, семейное счастье, много позитивного общения с близкими людьми. А вот семейные конфликты обойдут дом стороной Елена Нолари Астролог

Важно и то, что 2023-й — это четвёртый год Лунного цикла. Этот факт, маловажный для нас, в Китае, например, означает, что год обещает быть счастливым. Рассказываем, носителей каких знаков зодиака наступающий год осчастливит особенно сильно.

Астропрогноз для Овна на 2023-й год

Для рождённых под знаком зодиака Овен 2023-й будет самым удачным годом за последние несколько лет. Успех и процветание — это основное, что ждёт этих людей огненной стихии в новом году. Уже через пару месяцев для Овнов наступит время пожинать плоды затраченных ранее усилий, поэтому можно будет немного расслабиться и приготовиться принимать подарки судьбы — она будет особенно расположена к этим представителям зодиакального круга.

Зная Овнов, можно сказать, что самым трудным в наступающем году для них будет расслабиться Елена Нолари Астролог

Гороскоп для Тельца на 2023-й год

Видимо, для обоих символов будущего года — и для Кролика, и для Кота — разница между Овном и Тельцом не очень велика. Именно поэтому часть процветания Овнов перейдёт к Тельцам и останется с ними на весь 2023-й. Кажущиеся со стороны медлительными и флегматичными Тельцы в наступающем году почувствуют себя необыкновенно энергичными. Эта жизненная сила позволит людям стихии Земли добиться новых карьерных высот и получить то, на что ещё даже год назад они и не рассчитывали.

Гороскоп на 2023 год: Близнецы

В жизнь носителей знака зодиака Близнецы наконец-то буквально ворвётся финансовое изобилие, причём без особых дополнительных усилий со стороны этих представителей стихии Воздуха. Все важные решения, принятые Близнецами в 2023-м году, будут только на пользу.

Скорпион: астропрогноз на 2023-й год

Звёзды и планеты обещают представителям стихии Воды Скорпионам удачу в делах и повсеместную поддержку от символов года. Для людей, родившихся под этим знаком зодиака, 2023-й будет крайне удачным и в делах, и в построении межличностных отношений.