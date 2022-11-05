Эти имена носят мужчины, которые никогда не изменяют жёнам

Есть женщины, которым мужчины не изменяют никогда, есть и такие дамы, от кого парни постоянно ходят налево, причём проблема там не только в кавалере, но и в поведении партнёрши. Как быть уверенной, что избранник не изменит? Выбрать в мужья обладателя одного из этих четырёх имён — такие даже в мыслях не допустят адюльтера.

Борис

Борис — верный семьянин и от супруги ожидает доброго отношения, измену возлюбленной не простит ни за что. Фото © Freepik / lookstudio

"Борец" Борис будет до последнего оберегать семейное счастье, даже если не шибко доволен поведением супруги. Носитель этого имени уверен, что отношения зиждутся на открытости, взаимности, уважении, конечно же. Поэтому Боря никогда не позволит себе даже просто посмотреть в сторону другой дамы, не то что изменить. Такой супруг не станет крутить романы на стороне, от жены он ожидает также верности. Если девушка всё же решится изменить Борису, он её не простит, как бы ни умоляла.

Антон

Антон долго не женится, поскольку подыскивает идеал, ведь считает, что брак — это раз и навсегда. Фото © Freepik / wayhomestudio

Даже если Антон неделями пропадает в командировках, жена может быть в нём уверена: на адюльтер мужчина с этим именем не пойдёт ни при каких обстоятельствах. С древнеримского имя Антон можно трактовать как "достойный похвалы", и этот парень правда заслуживает самых добрых слов в свой адрес. Он долго ищет одну-единственную — не перебирает, а просто хочет жениться раз и на всю жизнь. Повстречав идеал, Антон будет уверен — дальнейшие поиски бессмысленны. Так что и измены от такого кавалера ждать не следует — ну зачем он будет изменять эталонной даме?

Тимур

Для Тимура крепкая семья — главное в жизни. Для жены он готов быть лучшим любовником, другом, добытчиком. Фото © Freepik / cookie_studio

"Железный" Тимур — мужчина спокойный, уравновешенный, галантный и уверенный в себе — в общем, мечта любой девушки. Повстречав свою суженую, он станет для неё классным любовником, лучшим другом, человеком, на которого всегда можно рассчитывать. Тимур уверен: главное в жизни — это семья, потому изменять жене точно не будет. Он не допустит никаких разладов и, если увидит, что жена охладела, предложит сходить к психологу.

Константин

Константин — тот мужчина, с которым семейная жизнь — сказка. Ради супруги он если и меняется, то только в лучшую сторону. Фото © Freepik