6 важных правил, как вести себя с мужчиной-Скорпионом
Люди, рождённые с 23 октября по 21 ноября, носят знак зодиака Скорпион. В разгар периода их зодиакального царствования делимся правилами, которые помогут найти общий язык с парнями-Скорпионами.
Носители знака зодиака Скорпион — личности непростые. У них сложный, но интересный характер, который позволяет добиваться любых поставленных целей. В любви и отношениях эти водные люди тоже не промах. Например, Скорпионы-мужчины — известные ловеласы. В их сезон, который начался 23 октября и продлится до 21 ноября, решили разобраться, как же девушкам уживаться с парнями этого знака зодиака.
Мужчина-Скорпион: какой он
Мужчины, рождённые под знаком зодиака Скорпион, обладают сильной волей, потенциалом и интуицией. Фото © Freepik
Начать знакомство с мужской половиной этого знака зодиака стоит со слов о том, насколько Скорпионы невероятно притягательны и сексуальны. И пусть лесть таким людям не нравится и даже противна, комплименты парни любят и готовы слушать их постоянно. Вообще, в астрологии Скорпион считается одним из самых сложных и загадочных знаков зодиака. Его представители могут обладать уникальным характером. И пусть не всегда жить рядом со Скорпионом просто, оно стоит того.
Так какой же мужчина со знаком зодиака Скорпион? В первую очередь он обладает сильной волей и интуицией, в связи с чем чётко знает, как и когда ему лучше поступить. Кроме того, он великолепный любовник, хоть и нередко ревнует, предъявляя избраннице правила поведения. Мужчина, который по гороскопу Скорпион, любит жить в роскоши и достатке. Такой обожает окружать себя культовыми вещицами, носить брендовую одежду и пахнуть дорогим одеколоном. Скорпион часто использует лидерские качества не открыто, а занимая позицию "серого кардинала": максимально старается найти выгодные для себя решения и сколотить состояние. Единомышленников и близких по духу людей Скорпион определяет быстро и безошибочно, опять же, из-за развитой интуиции. Мужчины, родившиеся в период с 23 октября по 21 ноября, не подвержены влиянию чужого мнения. Они выступают авторитетом для самих себя и терпеть не могут слушать нравоучения или непрошеные советы.
Мужчина-Скорпион в отношениях и любви
В отношениях мужчине-Скорпиону крайне важна забота и поддержка избранницы. Фото © Freepik
С характеристикой разобрались, а что по поводу чувств и эмоций мужчины-Скорпиона? Этот человек стихии Воды никогда не будет спокойным партнёром. Поскольку и парни, и девушки этого знака зодиака достаточно эмоциональны, ухажёр может скатываться в апатию или испытывать приливы хорошего настроения по несколько раз на дню. Соответственно, женщина рядом с мужчиной этого знака зодиака должна быть легка на подъём.
Скорпион никогда в этом не признается, тем более представители сильной половины этого знака зодиака, но в отношениях ему крайне важна поддержка и забота второй половины. Именно любовь и теплота близкого человека помогают таким людям оставаться на высоте. Мужчины, кто по знаку зодиака Скорпион, достаточно ревнивы — это знают все. Но немногим известно, что самые верные партнёры и люди, у кого семья на первом месте, тоже зачастую именно рождённые в период с конца октября и по конец ноября.
Что до интимной жизни, мало кто из знаков зодиака может посоревноваться со Скорпионом в умении качественно заниматься сексом, сводя партнёршу по постели с ума от удовольствия. Хоть мужчины-Скорпионы и страстные натуры, не станут встречаться и начинать отношения с кем попало. Эти парни очень проницательны и практически с первого взгляда могут определить, если женщина задумала играть любовь в меркантильных целях.
Мужчина-Скорпион: что нужно знать
Есть несколько важных правил для всех девушек, кто отважился стать парой Скорпиону. Фото © Freepik
Предположим, вы прошли проверку и оказались в отношениях с мужчиной со знаком зодиака Скорпион. Есть ли какие-то особые рекомендации и правила поведения, которых должна придерживаться женщина? В зависимости от её знака зодиака будет понятна динамика этой любовной связи. Но есть несколько важных пунктиков для всех, кто отважился стать парой Скорпиону.
Как вести себя с мужчиной-Скорпионом: шесть правил
- Отстаивайте свои права и интересы. Мужчина-Скорпион — невероятный собственник. Поэтому первое время в отношениях попытается вас контролировать. Однако не стоит поддаваться и самовольно отказываться от жизни в социуме. Сделаете так, и партнёр просто потеряет интерес. Докажите, что вам можно доверять, тогда и контроль Скорпион ослабит.
- Не выводите партнёра на ревность нарочно. Ничем хорошим это не закончится, кроме как скандалом и выяснением отношений. Всякому мужчине не понравится, когда избранница флиртует с другими, а Скорпиону и подавно. Вы ведь помните, что это очень мстительный знак зодиака?
- Всегда будьте со Скорпионом предельно честны. Это именно то качество, которое такой парень ценит выше остальных. Говорите прямо и сразу, не утаивайте ничего. Пусть партнёр разозлится на новость, но, поверьте, всё равно отреагирует гораздо мягче, узнав, что от него ничего не скрывали и не пытались обмануть.
- Давайте ему возможность проявить лидерские качества. Как и любому другому мужчине, Скорпиону важно иметь возможность показать себя главным в паре. И пусть ему нравятся женщины с не менее сильным характером, всё равно важно позволять партнёру решать какие-то общие проблемы или, например, выбирать место для свиданий и отпуска.
- Оставайтесь женщиной-загадкой. Представителю этого знака зодиака нравится разгадывать избранницу. Даже если вы с мужчиной будете достаточно близки, постарайтесь сохранить в себе немного таинственности. Это оставит страсть в ваших отношениях надолго.
- Скорпион не прощает измен. В очень редких, практически исключительных случаях мужчина этого знака зодиака может принять и простить неверность подруги. Но не думайте, что именно вы окажетесь той пассией, которая, совершив адюльтер, будет прощена. Скорпионы — люди очень гордые, они наступят себе на горло, но откажутся от женщины, которая изменила. Лучше хранить им верность или вообще не вступать в отношения с этими представителями стихии Воды.
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