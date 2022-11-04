11 гениальных лайфхаков, до которых не додуматься самому — настолько они просты

Есть такие лайфхаки, до которых трудно додуматься самим — настолько они простые, но при этом рабочие. Люди со всего света делятся опытом, и их смекалка упрощает жизнь. Потому что быт — неотъемлемая часть каждого дня каждого из нас. Современному человеку особенно актуально находить эффективные решения, которые не займут много времени. Собрали незаезженные лайфхаки, которые помогут в самых обычных ситуациях.

1. Как собрать разбитое стекло? Хлебом!

Разбить тарелку, бокал или другую стеклянную посуду может абсолютно каждый. По полу разлетятся осколки, и, если крупные собрать легко, мелкие можно не заметить, что опасно. Что же тогда делать? Смекалистые люди открыли невероятный лайфхак. Возьмите кусочек мягкого хлеба и прижмите к полу — он соберёт все мелкие частички стекла.

2. Как из телефона сделать светильник? С помощью бутылки!

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Иногда в домах неожиданно отключают свет. На этот случай у некоторых людей припасены свечи. А что же делать тем, у кого изделий из воска под рукой не оказалось? Есть простой и эффективный способ. Пожалуй, сейчас у каждого взрослого есть мобильный телефон. Фонарик из гаджета заменит лампочку. Чтобы соорудить светильник, вам понадобится обычная бутылка из прозрачного пластика с водой. Поставьте её на фонарик и получите небольшую, но достаточно яркую настольную лампу.

3. Как избавиться от пыли надолго?

Мелкая пыль — частички мусора и даже нашей кожи — оседает на поверхностях в доме. Хозяйки, которые особенно переживают о чистоте, делают влажную уборку чуть ли не каждый день, тратя драгоценное время. Есть ли способ как-то замедлить процесс образования пыли? Оказалось, что да. Находчивые энтузиасты долго экспериментировали и нашли эффективную формулу: в воду нужно добавить немного кондиционера для белья или шампуня с антистатиком. Этим составом протирайте поверхности, и тогда они будут собирать пыль в несколько раз медленнее.

4. Как заточить ножницы? С помощью фольги!

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Если затупившиеся ножи можно заточить один о другой, как быть с ножницами? В этом случае поможет фольга. Ничего сверхъестественного — просто нарезайте её на полоски. Это можно делать до тех пор, пока вас не устроит острота лезвий.

5. Как погладить вещи без отпаривателя?

Согласитесь, немногие любят тратить время на глажку вещей. Особенно когда перед выходом на мероприятие или свидание нужно переделать кучу дел. Как сэкономить не только время, но и силы? Гениальный и простой лайфхак для всех любителей горячего душа. Возьмите в ванную комнату одежду, которую собираетесь надеть, развесьте её на вешалки и спокойно принимайте душ. Горячий пар слегка намочит ткань, и складки разгладятся под собственным весом. Высохнет одежда за несколько минут, и гладить ничего не придётся.

6. Как быстро остудить горячую еду?

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А следующая хитрость пригодится всем голодным. Ну с кем не случалась такая ситуация, когда есть ой как хочется, но еда настолько горячая, что обжигает язык и щёки. Как быть? Опытные домохозяйки додумались до невероятно простого, но рабочего лайфхака. Понимая, что блюдо вот-вот будет готово, положите тарелку, в которой вы будете его подавать, в морозильную камеру на несколько минут. В холодной посуде пища остынет гораздо быстрее.

7. Что сделать, чтобы не путались провода?

В борьбе с запутанными проводами помогут втулки от туалетной бумаги. Хитрость в том, чтобы поставить их вертикально в ящик и наполнить тем, что вечно скручивается: провода, ленты, шнурки. Так у вас точно ничего не будет путаться.

8. Как отмыть пролитый лак для ногтей?

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Девушкам и женщинам, кто делает маникюр дома, знакома вся боль ситуации, когда на стол или пол проливается лак для ногтей. Если не вытереть сразу, он засохнет, останется пятно, либо попадёт в мелкие трещины в дереве и тоже не останется незаметным. Способ избежать катастрофы есть. Просто щедро посыпьте лак для ногтей сахаром и подождите несколько минут. Теперь очистить его с поверхности не составит большого труда.

9. Как быстро избавиться от мошек в доме?

Максимально неприятна ситуация, когда в доме заводятся насекомые. Например, плодовые мушки — частые гости у тех, кто забывает следить за фруктами и овощами. Стоит еде испортиться, как эти мелкие и надоедливые насекомые берут шефство над кухней. Из-за крошечного размера поймать их очень сложно. Но есть работающий лайфхак, как избавиться от мошек. Разогрейте в небольшой посуде яблочный уксус и оставьте в открытом доступе. Насекомые не устоят перед ароматом и прилетят попробовать отраву. Заменить яблочный можно ароматизированным средством для мытья посуды, добавив в него немного обычного уксуса.

10. Как забить гвоздь, чтобы не пораниться?

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Забить гвоздь, при этом не подвергнуть опасности пальцы. Есть ли такой способ? Оказалось, что да. И для этого нужна обычная плоская расчёска. Зафиксируйте гвоздь между зубчиков и спокойно используйте молоток, не боясь попасть себе по руке.

11. Как не поранить пальцы на тёрке?