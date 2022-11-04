5 рецептов, которые знала каждая советская хозяйка, а мы почему-то забыли эти кулинарные шедевры

Сейчас хозяюшки, решив побаловать любимых, всё чаще ищут заморские рецепты, забывая, что лучшее уже давно придумано. Причём нашими же соотечественницами. Собрали пять проверенных рецептов, которые знала каждая советская женщина, а мы незаслуженно забыли.

Бутерброды со шпротами

Фото © Shutterstock

Ингредиенты: 10 ломтиков батона;

1 банка шпрот;

2–3 маринованных огурца;

2 яйца;

2 столовые ложки майонеза. Приготовление: Начнём с закуски! Батон красиво нарезаем на овалы и немного подсушиваем с обеих сторон на сковороде без масла. После слегка смазываем кусочки майонезом и посыпаем тёртым варёным яйцом. Сверху на каждый кладём тонкий срез огурца и пару шпротин.

Салат "Пассажирский"

Ингредиенты: 300 г говяжьей печени;

2–3 шт. репчатого лука;

2 солёных огурца;

1 морковка;

растительное масло;

майонез. Приготовление: Без салата стол тоже не оставим. Сырую печень очищаем от плёнок, нарезаем на небольшие куски и забрасываем на сковороду... пока не обжарится (на это обычно уходит семь-десять минут). Когда готовая печень остынет, нарезаем "соломкой". Тогда же режем огурцы, морковь и лук. Поджариваем лук с морковью до мягкости. Когда все ингредиенты остынут, засыпаем их в салатник, заправляем майонезом, солим и перемешиваем.

Макароны по-флотски

Фото © Shutterstock

Ингредиенты: 200 г макарон;

соль — по вкусу;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

500 г фарша (говяжьего или смеси свинины и говядины);

2 столовые ложки томатной пасты. Приготовление: Отвариваем макароны по инструкции. Откидываем и промываем. Важно! Один стакан воды из кастрюли оставляем — он пригодится позже. Мелко режем лук, обжариваем его до прозрачности. Добавляем в сковородку измельчённый чеснок и фарш и обжариваем десять минут, постоянно помешивая. После вливаем томатную пасту и жарим смесь ещё пару минут. Заливаем стакан воды, в которой варили макароны, перемешиваем и тушим пять минут.

Суп "Кудрявый"

Фото © Shutterstock

Ингредиенты: 2 л воды;

соль — по вкусу;

1 лавровый лист;

2–3 горошины чёрного перца;

1 куриная грудка;

1 луковица;

1 морковь;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

3 картофелины;

50 г вермишели;

2 яйца. Приготовление: Заливаем воду в кастрюлю. Добавляем соль, перец горошком, лавровый лист и курицу — так бульон будет наваристее. Позже, когда мясо сварится, достаём его и режем кубиками. Пока курица остывает, на растительном масле поджариваем измельчённые лук и морковь. После добавляем в бульон нарезанный кубиками картофель, через 15 минут — зажарку. Ещё через пять минут отправляем в кастрюлю вермишель и взбитые яйца — важно вливать их тонкой струйкой, иначе "кудрей" не получится. Ждём две минуты и разливаем готовый суп по тарелкам.

Шоколадная колбаска

Фото © Shutterstock