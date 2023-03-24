7 вещей из СССР, о которых все забыли, но коллекционеры до сих пор бегают за ними

Советский фарфор

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Фарфор производства СССР собирали ещё до того, как государство развалилось. Коллекционер Михаил Картовецкий рассказывает, что за этим фарфором "бегала" сама английская королева. Конечно, больше всего ценятся экземпляры довоенного периода и вещи из, как мы сейчас называем, лимитированных коллекций. "Послевоенного периода там есть лимитированные тиражи, есть, которые делались большими тиражами, и из-за этого они ничего не стоят и по сей день. Просто даже элементарно взять советскую овчарку, которая в принципе в каждом доме была, если она 70-х годов выпуска, она стоит всего 500–600 рублей. Если она ранее, довоенного периода, она будет стоить где-то 12 тысяч рублей. Если какие-то люди (на статуэтке. — Прим. Лайфа), то будет стоить дороже. Допустим, есть морячок, он на рынке где-то 120–150 тысяч рублей".

Часы

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"Люди интересуются часами. Советские часы самые популярные — "Полёт", "Ракета", "Победа, "Луч". В часах ценится сам механизм. Ценится сложность механизма. Чем он сложнее, когда там бывают дополнительные циферблаты, хронограф, тем они будут дороже", — делится с Лайфом Картовецкий. Но как бы то ни было, часы у нас стоят не так дорого, как, должно быть, многим хотелось. Часовых заводов было достаточно, так что стоимость рядовых моделей варьируется от 800 до 2500 рублей.

Ёлочные игрушки

Фото © Авито / Александр

Собирать советские ёлочные игрушки стало популярно лишь в последние годы. Неизвестно, кто начал моду на ретро, но, вероятно, люди просто устали от дешёвых пластиковых украшений, которые едва отличаются друг от друга. То ли дело советские! Каждый набор — произведение искусства. Даже на те, что выпускались миллионными тиражами, всё равно можно найти покупателя. Но если подходить к вопросу адекватно, сотни тысяч рублей можно просить только за редкие экземпляры. "Мы нашли игрушку, которую выставили на аукцион, она ушла за 500 с лишним тысяч. Так называемая лягушка (такая игрушка. — Прим. Лайфа). Это такая находка, которая выпускалась в пробном варианте и за неё действительно коллекционеры бились сильно".

Фотоаппараты

Фото © Авито / Частное лицо

Есть старые фотоаппараты, которые собирают сами по себе, — достойное пополнение коллекции. Другие же, те модели, что поновее, вроде "Зенита" и "Зоркого", обычно покупают ради оптики. "Бывают широкопрофильные объективы, которые можно просто снять и поставить на современный фотоаппарат. По качеству старый объектив не будет ни капли уступать какой-нибудь "Соньке" (Sony. — Прим. Лайфа), но будет стоить в пять раз дешевле. Что вы пойдёте в магазин покупать за 200 тысяч профессиональный объектив, что вы купите русский или белорусский объектив за 15–20 тысяч рублей".

Пивные этикетки

Фото © Авито / Мерлеон

Казалось бы, кому сейчас придёт в голову идея собирать этикетки с пивных бутылок? А вот в Советском Союзе такие идейные люди были. Совсем мало, поэтому и коллекции стоят приличных денег. "У нас был случай, в прошлом году попалась коллекция этикеток пивных, мы их продавали, и там оказались редкие дорогие экземпляры. Люди покупали по 10–20 тысяч за одну пивную этикетку. Потому что они были выпущены в 39–40 годах, наш ленинградский завод. Никто из-за войны не сохранил. Никому это было не нужно".

Серебряные монеты

Фото © Авито / Дмитрий

А коллекционер Алексей Виткалов обратил внимание на довоенные монеты. По словам специалиста, большую ценность представляют рубли и полтинники. Рубль 1924 года спустя почти век после чеканки среди коллекционеров считается одним из самых красивых. Продают одну такую монетку в среднем за пять тысяч рублей.

Патефоны

Фото © Авито / Александра