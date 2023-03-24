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Регион
Опубликовано 24 марта 2023, 12:50
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7 вещей из СССР, о которых все забыли, но коллекционеры до сих пор бегают за ними

Оглавление
Советский фарфор
Часы
Ёлочные игрушки
Фотоаппараты
Пивные этикетки
Серебряные монеты
Патефоны

Когда-то этими предметами пользовались советские граждане. Но время ушло, и теперь эти экземпляры валяются в кладовках. Лишь коллекционеры бегают за ними до сих пор. И предлагают хорошие деньги.

Советский фарфор

Фото © Авито / olga

Фото © Авито / olga

Фарфор производства СССР собирали ещё до того, как государство развалилось. Коллекционер Михаил Картовецкий рассказывает, что за этим фарфором "бегала" сама английская королева. Конечно, больше всего ценятся экземпляры довоенного периода и вещи из, как мы сейчас называем, лимитированных коллекций. "Послевоенного периода там есть лимитированные тиражи, есть, которые делались большими тиражами, и из-за этого они ничего не стоят и по сей день. Просто даже элементарно взять советскую овчарку, которая в принципе в каждом доме была, если она 70-х годов выпуска, она стоит всего 500–600 рублей. Если она ранее, довоенного периода, она будет стоить где-то 12 тысяч рублей. Если какие-то люди (на статуэтке. — Прим. Лайфа), то будет стоить дороже. Допустим, есть морячок, он на рынке где-то 120–150 тысяч рублей".

Часы

Фото © Авито / Эдуард

Фото © Авито / Эдуард

"Люди интересуются часами. Советские часы самые популярные — "Полёт", "Ракета", "Победа, "Луч". В часах ценится сам механизм. Ценится сложность механизма. Чем он сложнее, когда там бывают дополнительные циферблаты, хронограф, тем они будут дороже", делится с Лайфом Картовецкий. Но как бы то ни было, часы у нас стоят не так дорого, как, должно быть, многим хотелось. Часовых заводов было достаточно, так что стоимость рядовых моделей варьируется от 800 до 2500 рублей.

Ёлочные игрушки

Фото © Авито / Александр

Фото © Авито / Александр

Собирать советские ёлочные игрушки стало популярно лишь в последние годы. Неизвестно, кто начал моду на ретро, но, вероятно, люди просто устали от дешёвых пластиковых украшений, которые едва отличаются друг от друга. То ли дело советские! Каждый набор — произведение искусства. Даже на те, что выпускались миллионными тиражами, всё равно можно найти покупателя. Но если подходить к вопросу адекватно, сотни тысяч рублей можно просить только за редкие экземпляры. "Мы нашли игрушку, которую выставили на аукцион, она ушла за 500 с лишним тысяч. Так называемая лягушка (такая игрушка. — Прим. Лайфа). Это такая находка, которая выпускалась в пробном варианте и за неё действительно коллекционеры бились сильно".

Фотоаппараты

Фото © Авито / Частное лицо

Фото © Авито / Частное лицо

Есть старые фотоаппараты, которые собирают сами по себе, — достойное пополнение коллекции. Другие же, те модели, что поновее, вроде "Зенита" и "Зоркого", обычно покупают ради оптики. "Бывают широкопрофильные объективы, которые можно просто снять и поставить на современный фотоаппарат. По качеству старый объектив не будет ни капли уступать какой-нибудь "Соньке" (Sony. — Прим. Лайфа), но будет стоить в пять раз дешевле. Что вы пойдёте в магазин покупать за 200 тысяч профессиональный объектив, что вы купите русский или белорусский объектив за 15–20 тысяч рублей".

Пивные этикетки

Фото © Авито / Мерлеон

Фото © Авито / Мерлеон

Казалось бы, кому сейчас придёт в голову идея собирать этикетки с пивных бутылок? А вот в Советском Союзе такие идейные люди были. Совсем мало, поэтому и коллекции стоят приличных денег. "У нас был случай, в прошлом году попалась коллекция этикеток пивных, мы их продавали, и там оказались редкие дорогие экземпляры. Люди покупали по 10–20 тысяч за одну пивную этикетку. Потому что они были выпущены в 39–40 годах, наш ленинградский завод. Никто из-за войны не сохранил. Никому это было не нужно".

Серебряные монеты

Фото © Авито / Дмитрий

Фото © Авито / Дмитрий

А коллекционер Алексей Виткалов обратил внимание на довоенные монеты. По словам специалиста, большую ценность представляют рубли и полтинники. Рубль 1924 года спустя почти век после чеканки среди коллекционеров считается одним из самых красивых. Продают одну такую монетку в среднем за пять тысяч рублей.

Патефоны

Фото © Авито / Александра

Фото © Авито / Александра

Сейчас даже на сайтах объявлений можно найти рабочие патефоны за десятки тысяч рублей. Но среди коллекционеров ценится далеко не каждая модель. "Самый популярный агитационный патефон, компактная коробочка, которую тогда выносили на пляж как бумбокс", — рассказал Виткалов.

10 предметов родом из СССР, о которых мы забыли, а коллекционеры на Западе мечтают заполучить
10 предметов родом из СССР, о которых мы забыли, а коллекционеры на Западе мечтают заполучить
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Авито / olga, Александр

Юлия Архипова
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