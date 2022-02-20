10 предметов родом из СССР, о которых мы забыли, а коллекционеры на Западе мечтают заполучить

"Недавно попал в руки советский панорамный фотоаппарат "Горизонт", — GuggGugg.

Фото © Reddit / AnalogCommunity

"В коллекции моего отца нашла эти советские часы с 24-часовым циферблатом", — Gianleopoldo.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Моя мама ездила в СССР в 1985 году, но до сих пор хранит эту пачку сигарет, которую там купила", — TheOtterWithAKnife.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Прошлой ночью снимал Луну на 40-летний советский объектив и на современную кинокамеру", — nuckingfuts73.

Фото © Reddit / interestingasf*ck

"Шёл мимо мусорного контейнера и увидел на нём небольшую коробку. Внутри было настоящее сокровище — старые советские значки на космическую тематику", — tenglempls.

Фото © Reddit / pics

"Спасибо моей маме, которая очень любезно принесла мне "гантели" из подвала и даже помыла, чтобы я дома позанимался с "гирями". Только спустя время я выяснил, что это старые советские гранаты", — kinderbuenocokezero. Тут стоит отметить, что мама автора была ближе к правде, чем он сам. Объекты на фотографии, как мы все знаем, — действительно "гранаты", но спортивные и предназначенные исключительно для метания.

Фото © Reddit / funny

"Недавно купил этот советский значок. Как я понял, на нём написано "Домодедово", российский город. Кто-нибудь знает, что это на самом деле?" — Acquafrizziante. В комментариях автору разъяснили, что значок — герб города Домодедова образца 1972 года. Партию выпустили к годовщине со дня основания города.

Фото © Reddit / whatisthisthing

"Несколько лет назад я купил салфетку из Макдоналдса в антикварном магазине в Техасе за пять долларов. И только позже я узнал, что она была из первого McDonald's, который открыли в Советской России в 1990 году", — doodlebuuggg.

Фото © Reddit / doodlebuuggg

"Запечатанные советские сигареты и спички где-то из 70-х годов", — n00dl3_n0gg1n.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Только что купил этот советский проигрыватель 1972 года. Работает и выглядит фантастически!" — usnahx.