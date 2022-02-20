Как уличить партнёра в измене с помощью "зеркального" лайфхака
Тиктокерша поделилась старой, но всё ещё эффективной хитростью для проверки на верность. Правда, воспользоваться ею смогут далеко не все.
Хотите узнать, не изменяла ли вам ваша вторая половинка, но жалеете денег на частного детектива? Тогда старый добрый "зеркальный тест" — то, что вам нужно. В этом убеждена блогерша под ником Aurie Louisse, которая поделилась нехитрым лайфхаком на своей странице в "Тиктоке".
"Зеркальный тест", с помощью которого можно вычислить изменника/изменницу. Скриншот видео © TikTok / aurielouisse
"Ловушкой" для неверного партнёра станет макияжное зеркало в противосолнечном козырьке его машины. Нужно оставить зеркало пассажира с полуоткрытой задвижкой, а во время следующей поездки проверить, не изменилось ли её положение. Если зеркало оказалось полностью открытым или полностью закрытым — есть повод задать пару вопросов хозяину авто.
"Зеркальный тест" на вычисление изменника/изменницы © TikTok / aurielouisse
Впрочем, этот способ подходит не всем. Даже если комплектацией автомобиля предусмотрено салонное зеркало, это не значит, что его конструкция позволит провернуть описываемый трюк. К тому же, по мнению пользователей "Тиктока", обвинять партнёра в измене, ориентируясь только на "показания" зеркала, не совсем корректно. Ведь в него может посмотреться кто угодно, и это совсем не обязательно должна быть любовница.
Aurie Louisse © TikTok / aurielouisse
Как бы то ни было, ролик стал сверхпопулярным: его посмотрели более четырёх миллионов раз. Однако сама идея проверки партнёра на верность нашла поддержку далеко не у всех, пишет Mirror. "Если вы не доверяете друг другу, о каких отношениях может вообще идти речь?" — отметил один из комментаторов. "Если интуиция подсказывает вам, что что-то не так, вероятно, так оно и есть", — добавил другой. "А вы не знали, что иногда матери пользуются зеркалами в машинах своих сыновей?" — подверг критике предложенный способ ещё один пользователь.
Обложка © TikTok / aurielouisse