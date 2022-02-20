Как уличить партнёра в измене с помощью "зеркального" лайфхака

Хотите узнать, не изменяла ли вам ваша вторая половинка, но жалеете денег на частного детектива? Тогда старый добрый "зеркальный тест" — то, что вам нужно. В этом убеждена блогерша под ником Aurie Louisse, которая поделилась нехитрым лайфхаком на своей странице в "Тиктоке".

"Зеркальный тест", с помощью которого можно вычислить изменника/изменницу. Скриншот видео © TikTok / aurielouisse

"Ловушкой" для неверного партнёра станет макияжное зеркало в противосолнечном козырьке его машины. Нужно оставить зеркало пассажира с полуоткрытой задвижкой, а во время следующей поездки проверить, не изменилось ли её положение. Если зеркало оказалось полностью открытым или полностью закрытым — есть повод задать пару вопросов хозяину авто.

"Зеркальный тест" на вычисление изменника/изменницы © TikTok / aurielouisse

Впрочем, этот способ подходит не всем. Даже если комплектацией автомобиля предусмотрено салонное зеркало, это не значит, что его конструкция позволит провернуть описываемый трюк. К тому же, по мнению пользователей "Тиктока", обвинять партнёра в измене, ориентируясь только на "показания" зеркала, не совсем корректно. Ведь в него может посмотреться кто угодно, и это совсем не обязательно должна быть любовница.

Aurie Louisse © TikTok / aurielouisse