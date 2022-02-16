Шесть женских имён, для носительниц которых слово "верность" — пустой звук

Психологи заявляют, что зачастую причиной измены становятся проблемы в отношениях или собственные страхи и комплексы. Но эзотерики — среди них и таролог, парапсихолог Галина Янко — считают иначе, перекладывая вину на знаки зодиака или имена. По их мнению, имя напрямую влияет на судьбу и характер человека, а это значит, что по нему можно вычислить и самых неверных женщин.

Жанна

Хитрости этих женщин можно только позавидовать. Сперва Жанны кажутся милыми, скромными и совершенно не способными решить какие-либо проблемы. Мужчины очаровываются ими и стремятся во всём помочь, пока носительницы этого имени выбирают среди них лучшего. Но после Жанны не останавливаются на достигнутом и отправляются на поиски новой кандидатуры — такой у них характер.

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Ангелина

Ангелины далеки от сантиментов и при любом раскладе выберут себя. Если возлюбленный оказался не так хорош, как они надеялись, такие женщины легко отправят избранника на свалку истории, как бы ни были сильны чувства. На первом месте у Ангелин стоят они сами, к тому же в море полно рыбы, а найти подходящего кавалера для носительниц этого имени труда не составит.

Ксения

Дамы с этим именем уверены в себе и партнёре, и это залог отличной семейной жизни. Однако Ксениям хочется ещё раз испытать ту романтику первого знакомства и ухаживаний, очарование влюблённости и новых отношений, поэтому свой проверенный вариант они могут легко сменить на мимолётную интрижку, пишет "Вечерняя Москва".

Анастасия

Такие женщины чётко знают, чего хотят от жизни и как планируют этого добиваться. У Анастасий есть свои личные потребности, которые просто необходимо удовлетворять. Если вторая половина носительниц этого имени не сможет оправдать возложенных на неё ожиданий, Анастасии легко найдут замену на стороне — жить в ущерб себе они не намерены.

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Дарья

Представительницы этого имени обладают волевым и свободолюбивым характером, который ни в коем случае нельзя подавлять. Если в отношениях Дарьи чувствуют, что их начинают загонять в рамки, свою натуру они пытаются проявить в другом месте и с другими мужчинами. К тому же Дарьи часто теряют симпатию к кавалерам и из-за этого отправляются на вольные хлеба.

Татьяна

Женщины с данным именем оказались в этом списке почти случайно. В большинстве случаев Татьяны верны избранникам, но иногда могут пойти и на измену. Причиной для этого обычно становятся предательства со стороны второй половины или сильная душевная боль и обиды, которые им нанесли. Кавалер на стороне в этом случае становится способом мести.