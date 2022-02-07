Сексолог назвал четыре типа женщин, которые просто не умеют хранить верность

В создании крепкой семьи должны участвовать двое, но, когда все проблемы и тяготы ложатся на плечи одного из супругов, — о счастье и верности можно забыть. Сексолог Евгений Кульгавчук разобрался, почему в некоторых парах женщины начинают изменять мужьям, пишет Пятый канал. Специалист отметил, что каждый случай стоит рассматривать отдельно, однако смог выявить четыре типа жён, которые ищут приключений на стороне.

Без мужа

Зачастую к любовнику за теплом и лаской женщина отправляется, когда дома не получает достаточного внимания. В таких семьях муж либо сам увлечён другой дамой, либо ставит работу превыше всего, либо не слишком вкладывается в собственные отношения в эмоциональном плане. Когда жена при живом муже чувствует себя одиноко, а любовь не позволяет пойти на развод, для неё единственным выходом является измена.

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Бабочки

Дом — полная чаша, а муж — интересный, заботливый и любящий, но некоторые женщины всё равно стремятся найти кого-то ещё. Таким жёнам просто не хватает уже уделяемого внимания, они находятся в постоянном поиске, меняют партнёров одного за другим и зачастую имеют несколько любовников одновременно.

Мстительницы

Женщины такого типа обычно не ищут вне дома любовь и внимание, им всего хватает в браке, однако измена в их случае — способ отомстить мужу за обиду. За его собственную измену или за неосторожное слово — любой проступок супруга может стать мотивом для интрижки на стороне. Позже мстительницы жалеют о своём коварном плане, потому как он нередко выходит им боком, особенно когда муж узнаёт об адюльтере.

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Хищницы

Обладательницы такого характера не обращают внимания на эмоции — от любовника они не ждут ни секса, ни восхищения. Чаще всего отношения с новым кавалером нужны изменщице для достижения некой цели, из-за которой она ни перед чем не остановится. Причём нельзя сказать, что хищницы не любят мужей — зачастую они соблазняют ухажёров на стороне, чтобы при помощи шантажа продвинуть супруга по службе или иным способом помочь ему устроиться.