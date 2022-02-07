Не только Данченко: Футболисты, которые из-за трагедий слишком рано потеряли жён

Олег Данченко

27-летний Олег Данченко и его жена Виктория были красивой и трогательной парой, но всё резко изменилось 14 января. В тот день экс-футболист "Рубина" подписал контракт с луганской "Зарёй", но все надежды на светлое будущее омрачились ужасными новостями — его любимая попала в страшное ДТП.

Футболист Олег Данченко с женой Викторией. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / meuwmiu

На трассе Киев – Одесса "мерседес" 27-летней Виктории столкнулся с легковушкой, эвакуатором, а потом вылетел в отбойник. Машину смяло настолько, что девушку пришлось доставать при помощи спасателей. Они разрезали покорёженный металл, но Викторию было не вернуть — она погибла до приезда медиков.

Футболист Олег Данченко с женой Викторией. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / meuwmiu, © Instagram / 94danchenko

Подписчики поддержали футболиста и мать Виктории в соцсетях, хоть многие и вспомнили, что девушка нередко пренебрегала правилами дорожного движения, превышая скорость и снимая за рулём сториз. Сам Олег никак на это не отреагировал — предпочёл проживать горе вдали от фанатов и журналистов. Лишь спустя десять дней он молча опубликовал в сториз фото жены.

Футболист Олег Данченко с женой Викторией. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / meuwmiu

Несмотря на то что пара пробыла в браке относительно недолго — с лета 2020 года, отношениям можно было позавидовать. Виктория часто делилась с подписчиками в "Инстаграме" фото, на которых вместе с супругом счастливо улыбалась в камеру. "Я без раздумий вышла бы за тебя ещё миллион раз! Я очень люблю тебя, мой родной человек!" — написала девушка в честь годовщины свадьбы. Но Олег Данченко не единственный, кому пришлось пережить такую потерю.

Вячеслав Малафеев

Со своей первой женой Мариной бывший футболист и экс-игрок сборной России Вячеслав Малафеев прожил вместе десять лет. Спортсмен занимался карьерой, пока его супруга хранила домашний очаг и воспитывала двоих детей — старшую Ксюшу и младшего Максима. Марина не только успевала всё по дому, но и занималась благотворительностью, а также управляла бизнесом, словом, была образцом для многих женщин.

Футболист Вячеслав Малафеев с женой Мариной. Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Именно поэтому её смерть настолько поразила спортивных фанатов и поклонников Малафеева. Рано утром 17 марта 2011 года Марина попала в ДТП на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге. Она была за рулём в нетрезвом состоянии и значительно превысила скорость, из-за чего её "бентли" врезался в сугроб. Вместе с Мариной в иномарке находился солист группы "М-16" Дмитрий Рыбаков, он тоже получил травмы и был госпитализирован.

Марина Малафеева с дочерью Ксенией. Кадр из видео © YouTube / Первый канал

Супруга Малафеева не смогла выжить после травмы тела и ушиба головного мозга, и безутешному футболисту пришлось как-то рассказать об этом детям. Семилетняя Ксюша восприняла новость тяжело, она молча слушала сбивчивый рассказ папы, а потом закрылась в комнате и проплакала целый час, рассказывал сам Вячеслав в эфире "Пусть говорят". Маленький Макс в силу возраста мало что понял. "Ага, ясно, это всё?" — уточнил сын голкипера и ушёл играть дальше.

Футболист Вячеслав Малафеев со второй женой Екатериной и сыновьями Максимом и Алексом. Фото © Instagram / malafeeva_ekaterina

На мальчике смерть мамы особенно не сказалась, а вот по Ксении ударила сильно. Девочка погрузилась в депрессию и пошла вразнос. В конце 2021-го за распространение запрещённых веществ 18-летней девушке даже дали условно четыре года и отправили на принудительное лечение от зависимости.

Футболист Вячеслав Малафеев с сыновьями Максимом и Алексом и дочерью Ксенией. Фото © Instagram / officialmalafeeva

Вячеслав пытался наладить отношения с дочерью, но безуспешно. После гибели супруги спортсмен недолго оставался один — женился на Екатерине Комяковой, у пары родился общий ребёнок. Однако и этот брак не стал счастливым — спустя девять лет совместной жизни экс-футболист заявил, что разводится с Екатериной. Фанаты заподозрили, что свою роль в этом сыграла Айза Долматова — бывшая жена Гуфа, с которой спортсмен флиртовал на съёмках шоу "Звёзды в Африке". Однако что инста-дива, что сам Малафеев опровергли все слухи.

Евгений Баляйкин

Бывший участник ФК "Рубин" Евгений Баляйкин не успел насладиться супружеской жизнью — через год после свадьбы его любимую забрал рак груди. О страшном диагнозе Софья узнала за пару дней до торжества и заявила Евгению, что всё отменяется. "Я не хочу тебе жизнь портить, мы расходимся!" — кричала 24-летняя девушка. Однако спортсмен и слушать ничего не желал — привык бороться на поле и теперь собирался бороться с болезнью.

Футболист Евгений Баляйкин с женой Софьей. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / malenkoe_solnce

Изначально пара хотела сразу после свадьбы завести детей, но планам не суждено было стать реальностью. Церемония прошла в Томске, а после Софья сразу поехала в Казань на обследование. Там врачи назначили ей не один курс химиотерапии. Лечение действительно помогало, но после капельниц девушка чувствовала себя просто отвратительно. Страдания окупились — рак ушёл в ремиссию, и Софья отправилась праздновать на Мальдивы.

Футболист Евгений Баляйкин с женой Софьей. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / malenkoe_solnce

Но это было большой ошибкой — из-за жаркого климата опухоль начала прогрессировать, и Софье снова пришлось обратиться к врачам. Однако постоянные капельницы ей осточертели, и девушка начала интересоваться альтернативной медициной. Нашла "лекаря", который обещал избавить от рака при помощи... комаров. Нужно было выезжать в лес на три часа и терпеть укусы насекомых, чей яд якобы помогал опухоли рассасываться. Разумеется, это не помогло, и в итоге Софья скончалась спустя год после свадьбы.

Футболист Евгений Баляйкин с женой Софьей. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / malenkoe_solnce

Перед смертью она часто рассуждала в "Инстаграме" о том, что такое онкология и за какие грехи болезнь ей досталась, пока не пришла к очень правильному выводу. "Если я раньше думала — чем заслужила такую болезнь, что сделала не так, кому перешла дорогу или испортила жизнь, то, когда смотрела на малышей, которым нет ещё и года, а они уже страдают, понимала, что рак — это не наказание, это просто болезнь", — призналась Софья подписчикам.

Футболист Евгений Баляйкин с женой Софьей. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / malenkoe_solnce