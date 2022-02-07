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Алек Болдуин назвал душераздирающим прокат Валиевой на Олимпиаде

Однако пост актёра в Instagram был заблокирован в связи с нарушением авторских прав. Тренер российской спортсменки Этери Тутберидзе опубликовала скриншот записи и поблагодарила за похвалу.

7 февраля, 09:01
<p>Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине © Twitter / <a href="https://twitter.com/Olympics/status/1490541941276438529/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olympics</a></p>

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине © Twitter / Olympics

Американский актёр Алек Болдуин восхитился выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, заметив, что спортсменка подарила душераздирающую красоту для всего мира. Об этом он написал в "Инстаграме".

"Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира", — отметил Болдуин.

Сториз тренера Этери Тутберидзе с благодарностями актёру Алеку Болдуину, пришедшему в восторг от выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде © Instagram / tutberidze.eteri

Сториз тренера Этери Тутберидзе с благодарностями актёру Алеку Болдуину, пришедшему в восторг от выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде © Instagram / tutberidze.eteri

Однако пост актёра заблокировали из-за нарушения авторских прав. Им поделилась в сториз тренер Валиевой Этери Тутберидзе, поблагодарив артиста.

"Настала моя очередь": Камила Валиева рассказала об исполнении детской мечты на Олимпиаде

"Настала моя очередь": Камила Валиева рассказала об исполнении детской мечты на Олимпиаде

Болдуин признался, что любит Олимпиады, ведь планета даже в нынешние удручающие времена замирает, с трепетом наблюдая за выступлениями спортсменов, показывающих красоту этого мира в исполнении одного человека. Прокат Валиевой актёр назвал песней, поэмой и живописью.

Напомним, Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине, с большим отрывом опередив японку Каори Сакамото. Россиянка стала первой в истории девушкой, исполнившей четверной прыжок на Играх. К тому моменту национальная команда уже обеспечила себе золотую медаль в соревнованиях.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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