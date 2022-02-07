Алек Болдуин назвал душераздирающим прокат Валиевой на Олимпиаде

Американский актёр Алек Болдуин восхитился выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, заметив, что спортсменка подарила душераздирающую красоту для всего мира. Об этом он написал в "Инстаграме".

"Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира", — отметил Болдуин.

Сториз тренера Этери Тутберидзе с благодарностями актёру Алеку Болдуину, пришедшему в восторг от выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде © Instagram / tutberidze.eteri

Однако пост актёра заблокировали из-за нарушения авторских прав. Им поделилась в сториз тренер Валиевой Этери Тутберидзе, поблагодарив артиста.

Болдуин признался, что любит Олимпиады, ведь планета даже в нынешние удручающие времена замирает, с трепетом наблюдая за выступлениями спортсменов, показывающих красоту этого мира в исполнении одного человека. Прокат Валиевой актёр назвал песней, поэмой и живописью.