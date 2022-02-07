Камила Валиева: В три года я загадала, что буду олимпийской чемпионкой, сегодня мечта сбылась

Фигуристка Камила Валиева, представлявшая сборную России на Играх в Пекине, заявила, что сегодня сбылась её детская мечта стать олимпийской чемпионкой.

Первая Олимпиада, которую посмотрела Камила, проходила в Сочи. Тогда Валиевой больше всего запомнилась произвольная программа Юлии Липницкой. На Играх в Корее она болела уже за своих коллег Евгению Медведеву и Алину Загитову.

"И вот теперь настала моя очередь испытать эти эмоции. Когда мне было три года, я загадала, что буду олимпийской чемпионкой. Сегодня моя детская мечта сбылась!" — приводятся слова Валиевой в официальном телеграм-канале Олимпийского комитета России.

Она также подчеркнула, что довольна сегодняшним выступлением. В частности, что смогла сделать два четверных прыжка и тройной аксель. Однако Валиева сожалеет, что не получился второй тулуп, "значит, нужно ещё больше работать".

"Странное ощущение — катаюсь на взрослом уровне только первый сезон, а обо мне уже столько говорят. Это приятно и в то же время создаёт определённое давление, с которым мне приходится справляться. Пока вроде получается", — поделилась фигуристка.