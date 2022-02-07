Камила Валиева: В три года я загадала, что буду олимпийской чемпионкой, сегодня мечта сбылась
В произвольной программе фигуристка заняла первое место, набрав 178,92 балла. Валиева довольна, что смогла сделать два четверных прыжка и тройной аксель.
Российская фигуристка Камила Валиева © Telegram / olympic_russia
Фигуристка Камила Валиева, представлявшая сборную России на Играх в Пекине, заявила, что сегодня сбылась её детская мечта стать олимпийской чемпионкой.
Первая Олимпиада, которую посмотрела Камила, проходила в Сочи. Тогда Валиевой больше всего запомнилась произвольная программа Юлии Липницкой. На Играх в Корее она болела уже за своих коллег Евгению Медведеву и Алину Загитову.
"И вот теперь настала моя очередь испытать эти эмоции. Когда мне было три года, я загадала, что буду олимпийской чемпионкой. Сегодня моя детская мечта сбылась!" — приводятся слова Валиевой в официальном телеграм-канале Олимпийского комитета России.
Она также подчеркнула, что довольна сегодняшним выступлением. В частности, что смогла сделать два четверных прыжка и тройной аксель. Однако Валиева сожалеет, что не получился второй тулуп, "значит, нужно ещё больше работать".
"Странное ощущение — катаюсь на взрослом уровне только первый сезон, а обо мне уже столько говорят. Это приятно и в то же время создаёт определённое давление, с которым мне приходится справляться. Пока вроде получается", — поделилась фигуристка.
Напомним, что российские фигуристы досрочно выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине. В произвольной программе у женщин Камила Валиева заняла первое место, набрав 178,92 балла. Она победила с большим отрывом, у японки Каори Сакамото всего 148,66 балла. В целом по итогам турнира сборная набрала 74 очка. Второе место у США (65), третье у Японии (63).
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