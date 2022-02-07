В Астраханской области на чиновников города завели дело после 120 нападений собак на людей

По аналогичным фактам проводятся расследования в Башкортостане, Туве, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях. И это не все регионы, где в последнее время были нападения.