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В Астраханской области на чиновников города завели дело после 120 нападений собак на людей

По аналогичным фактам проводятся расследования в Башкортостане, Туве, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях. И это не все регионы, где в последнее время были нападения.

7 февраля, 06:48
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Уголовное дело возбудили в отношении чиновников закрытого административно-территориального образования города Знаменска в Астраханской области после 120 нападений бездомных собак на людей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Как уточняет РИА "Новости", расследование проводится по статье "Халатность". Кроме того, по аналогичным фактам прокуроры проводят расследования в Башкортостане, Туве, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.

Генпрокуратура предложила разработать критерии агрессивности бездомных собак

Генпрокуратура предложила разработать критерии агрессивности бездомных собак

Лайф рассказывал, что в последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на жителей. Так, под Челябинском бездомная собака искусала лицо семилетнему ребёнку, когда тот упал, бегая в компании друзей. А на Сахалине бездомные собаки атаковали двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее: дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Трагедия же произошла в Забайкалье: 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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