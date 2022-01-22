В Забайкалье стая собак растерзала семилетнюю девочку
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека".
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В селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак. Это произошло, когда ребёнок возвращался из музыкальной школы, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.
"По данным следствия, 22 января около 17:00 (11:00 мск) в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения животных", — уточняется в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". Оперативники проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев. Уточняется, что ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления.
Ранее в Якутске женщину насмерть загрызла стая бродячих собак, когда она проходила мимо ипподрома. Эти животные и раньше нападали на людей. Мэр города ввёл режим ЧС на территории Автодорожного округа. После гибели женщины, которая оказалась доцентом университета, в городе начали массово отлавливать бродячих собак. Власти города заверили, что, несмотря на экстренные меры, при обращении с животными будут соблюдаться законы.
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