В Забайкалье стая собак растерзала семилетнюю девочку

В селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак. Это произошло, когда ребёнок возвращался из музыкальной школы, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"По данным следствия, 22 января около 17:00 (11:00 мск) в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения животных", — уточняется в сообщении.