В Якутске после гибели женщины начали массово отлавливать бродячих собак
Власти города заверили, что, несмотря на экстренные меры, при обращении с животными будут соблюдать законы.
Фото © Администрация Якутска
На улицы Якутска выведено пятнадцать бригад по отлову бродячих собак: участвует 171 человек, задействовано 47 единиц техники. Выездное заседание специального оперативного штаба состоялось сегодня рано утром на Комсомольской площади города. Такие меры власти начали принимать после гибели женщины в результате нападения на неё собачьей стаи.
"В каждую бригаду привлечены квалифицированные работники, а также кинологи, имеющие опыт отлова или обращения с агрессивными животными. Проведён необходимый дополнительный инструктаж. Усиленный отлов будет проводиться с соблюдением действующего законодательства", — говорится в сообщении на сайте мэрии.
Глава города Евгений Григорьев заявил, что на улицах Якутска не должно остаться "агрессивных, наиболее опасных собак".
Лайф рассказывал, что женщину насмерть загрызла стая бродячих собак, когда она проходила мимо ипподрома. Эти животные и раньше нападали на людей. Мэр города ввёл режим ЧС на территории Автодорожного округа.
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