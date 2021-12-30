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В Якутске после гибели женщины начали массово отлавливать бродячих собак

Власти города заверили, что, несмотря на экстренные меры, при обращении с животными будут соблюдать законы.

30 декабря, 04:47
<p>Фото © Администрация Якутска</p>

Фото © Администрация Якутска

На улицы Якутска выведено пятнадцать бригад по отлову бродячих собак: участвует 171 человек, задействовано 47 единиц техники. Выездное заседание специального оперативного штаба состоялось сегодня рано утром на Комсомольской площади города. Такие меры власти начали принимать после гибели женщины в результате нападения на неё собачьей стаи.

"В каждую бригаду привлечены квалифицированные работники, а также кинологи, имеющие опыт отлова или обращения с агрессивными животными. Проведён необходимый дополнительный инструктаж. Усиленный отлов будет проводиться с соблюдением действующего законодательства", — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Глава города Евгений Григорьев заявил, что на улицах Якутска не должно остаться "агрессивных, наиболее опасных собак".

Растерзанная бродячими псами в Якутии оказалась доцентом университета

Растерзанная бродячими псами в Якутии оказалась доцентом университета

Лайф рассказывал, что женщину насмерть загрызла стая бродячих собак, когда она проходила мимо ипподрома. Эти животные и раньше нападали на людей. Мэр города ввёл режим ЧС на территории Автодорожного округа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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