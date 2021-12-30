В Якутске после гибели женщины начали массово отлавливать бродячих собак

На улицы Якутска выведено пятнадцать бригад по отлову бродячих собак: участвует 171 человек, задействовано 47 единиц техники. Выездное заседание специального оперативного штаба состоялось сегодня рано утром на Комсомольской площади города. Такие меры власти начали принимать после гибели женщины в результате нападения на неё собачьей стаи.

"В каждую бригаду привлечены квалифицированные работники, а также кинологи, имеющие опыт отлова или обращения с агрессивными животными. Проведён необходимый дополнительный инструктаж. Усиленный отлов будет проводиться с соблюдением действующего законодательства", — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Глава города Евгений Григорьев заявил, что на улицах Якутска не должно остаться "агрессивных, наиболее опасных собак".