Депутат Рады Волошин вспомнил старую пословицу на фоне переговоров России и США
По мнению парламентария, Киев сейчас не в том положении, чтобы возмущаться по поводу "переговоров об Украине без Украины".
Фото © Facebook / Oleg Voloshin
Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США уже не следует воспринимать как провал. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
"Так умиляют все эти: "Опять переговоры об Украине без Украины!" Поздно уже по этому поводу рефлексировать", — написал Волошин на своей странице в "Фейсбуке".
Нардеп подчеркнул, что киевские власти сделали всё для того, чтобы факт переговоров кого-то с Россией как альтернатива "решению украинского вопроса" Москвой воспринимался как благо.
"Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу", — подытожил Волошин, описывая ситуацию, в которой находится Киев.
Напомним, Белый дом сообщил, что Байден и Путин проведут телефонную беседу 30 декабря. Главы государств, в частности, обсудят предстоящие дипломатические контакты РФ и США.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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