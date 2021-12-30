Депутат Рады Волошин вспомнил старую пословицу на фоне переговоров России и США

Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США уже не следует воспринимать как провал. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

"Так умиляют все эти: "Опять переговоры об Украине без Украины!" Поздно уже по этому поводу рефлексировать", — написал Волошин на своей странице в "Фейсбуке".

Нардеп подчеркнул, что киевские власти сделали всё для того, чтобы факт переговоров кого-то с Россией как альтернатива "решению украинского вопроса" Москвой воспринимался как благо.

"Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу", — подытожил Волошин, описывая ситуацию, в которой находится Киев.

Напомним, Белый дом сообщил, что Байден и Путин проведут телефонную беседу 30 декабря. Главы государств, в частности, обсудят предстоящие дипломатические контакты РФ и США.