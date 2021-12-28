Посол Украины в США Маркарова заявила о подготовке плана Б по отношениям с Россией

Украина совместно со странами Запада прорабатывает запасной план для "сдерживания России от возможного вторжения" в Незалежную. Об этом заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

"Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над вариантом "А" — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся", — сказала она в интервью изданию Lb.ua, не раскрыв подробностей.