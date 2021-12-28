Посол Украины в США Маркарова заявила о подготовке плана Б по отношениям с Россией
Она не стала отрицать слова журналиста о "потенциальном военном противостоянии" и подготовке Запада к нему, при этом отметив нацеленность Вашингтона на дипломатическое решение проблемы.
Оксана Маркарова. Фото © Facebook / Посольство України в США
Украина совместно со странами Запада прорабатывает запасной план для "сдерживания России от возможного вторжения" в Незалежную. Об этом заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.
"Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над вариантом "А" — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся", — сказала она в интервью изданию Lb.ua, не раскрыв подробностей.
При этом Маркарова не стала отрицать слова журналиста о "потенциальном военном противостоянии" и подготовке Запада к нему. США находятся в контакте с Россией, чтобы сфокусироваться на дипломатическом варианте решения. Посол подчеркнула, что для Вашингтона война не является желанным развитием событий, при этом Соединённые Штаты готовы поддерживать суверенитет Украины.
Ранее агентство France-Presse со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности администрации Соединённых Штатов сообщило, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружением пройдут 10 января. Политолог Гусев в беседе с Лайфом спрогнозировал их исход.
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