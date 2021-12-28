Сборной США засчитано техническое поражение на МЧМ-2022 по хоккею

Молодёжной сборной США по хоккею засчитано техническое поражение в матче против Швейцарии в рамках чемпионата мира в Канаде.

Поводом для этого стали обнаруженные случаи коронавируса в североамериканской команде. Так, ковидом заболели два игрока. Встреча должна была состояться в ночь на 29 декабря.