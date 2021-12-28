Сборной США засчитано техническое поражение на МЧМ-2022 по хоккею
Звёздно-полосатые 1 января должны сыграть с командой России.
Фото © IIHF
Молодёжной сборной США по хоккею засчитано техническое поражение в матче против Швейцарии в рамках чемпионата мира в Канаде.
Поводом для этого стали обнаруженные случаи коронавируса в североамериканской команде. Так, ковидом заболели два игрока. Встреча должна была состояться в ночь на 29 декабря.
Добавим, что команды США и Швейцарии на МЧМ-2022 играют в одной группе с командой России. Встреча наших с американцами запланирована на 1 января.
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