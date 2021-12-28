Буртасова и Елисеев стали третьими в масс-старте на биатлонной Рождественской гонке
Победу в первом заезде дня одержали хозяева соревнований, которые ни разу не промазали.
Матвей Елисеев. Фото © playmaker24.ru
Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев стали третьими в масс-старте в рамках Рождественской гонки в немецком Рупольдинге.
Победителями же стали немцы Янина Хеттих и Эрик Лессер, которые сумели ни разу не промазать за восемь огневых рубежей. На втором месте расположились представители Украины — Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Тройку замкнули россияне.
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По итогам масс-старта будет сформирован стартовый лист гонки преследования, которая и определит сильнейшую команду дня. Добавим, что именно представители России являются действующими победителями Рождественской гонки.
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