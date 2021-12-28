НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Буртасова и Елисеев стали третьими в масс-старте на биатлонной Рождественской гонке

Победу в первом заезде дня одержали хозяева соревнований, которые ни разу не промазали.

28 декабря, 17:49

Матвей Елисеев. Фото © playmaker24.ru

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев стали третьими в масс-старте в рамках Рождественской гонки в немецком Рупольдинге.

Победителями же стали немцы Янина Хеттих и Эрик Лессер, которые сумели ни разу не промазать за восемь огневых рубежей. На втором месте расположились представители Украины — Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Тройку замкнули россияне.

"Хочу вернуться на высокий уровень": Биатлонист Елисеев решил приостановить соревновательную деятельность

"Хочу вернуться на высокий уровень": Биатлонист Елисеев решил приостановить соревновательную деятельность

По итогам масс-старта будет сформирован стартовый лист гонки преследования, которая и определит сильнейшую команду дня. Добавим, что именно представители России являются действующими победителями Рождественской гонки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1