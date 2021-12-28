Буртасова и Елисеев стали третьими в масс-старте на биатлонной Рождественской гонке

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев стали третьими в масс-старте в рамках Рождественской гонки в немецком Рупольдинге.

Победителями же стали немцы Янина Хеттих и Эрик Лессер, которые сумели ни разу не промазать за восемь огневых рубежей. На втором месте расположились представители Украины — Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Тройку замкнули россияне.